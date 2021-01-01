ماسكات طبيعية لترطيب البشرة العادية



ماسكات طبيعية ماسكات طبيعية



على الرغم من أن البشرة العادية من أكثر أنواع البشرات المريحة لصاحبتها؛ فمشاكلها قليلة، ومن السهل العناية بها، ولكنها تحتاج أيضا إلى العناية المنتظمة، خاصة في فصل الشتاء؛ للحفاظ على نضارتها وتألقها.







وتعد المواد والوصفات الطبيعية، أفضل الوسائل التي تساعد في ترطيب البشرة العادية، طوال فصل الشتاء؛ وذلك لحمايتها من التعرض للجفاف، والاستمتاع ببشرة رطبة وناعمة، وخالية من أي عيوب طوال فصل الشتاء.

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الخلطات المرطبة للبشرة العاديةوفي السطور التالية، تقدم غادة البربير خبيرة العناية بالشعر والبشرة، أفضل وأقوى مجموعة من الماسكات الطبيعية لترطيب البشرة العادية، وكلها مواد طبيعية، دون الاستعانة بأي مواد كيميائية، والتي يفضل استخدامها بانتظام.ماسك زبدة الكاكاوتستخرج زبدة الكاكاو من بذور الكاكاو، وتعمل على ترطيب البشرة وتزيد من مرونتها، وذلك لأن زبدة الكاكاو تحتوي على البوليفينول الذي يعتبر من الدهون المشبعة.كما تتمتع زبدة الكاكاو بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، الأمر الذي يجعل منها مادة فعالة في محاربة علامات الشيخوخة وحماية البشرة من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس الضارة.طريقة التحضيرنحضر قطعة صغيرة من زبدة الكاكاو، تُدلك البشرة بزبدة الكاكاو، ويمكن أن تذوب لتسهيل عملية توزيعها على الوجه في حال كانت صلبة.وتُترك زبدة الكاكاو على البشرة لبضع دقائق حتى تمتصها البشرة، ويجب الانتظام في تطبيق هذه الوصفة للحصول على النتيجة المرغوبة.ماسك الكيوي وزيت الزيتونيساعد الكيوي على تنعيم البشرة كما يمدها بالمواد الغذائية ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.وزيت الزيتون له خواص مرطبة محتملة تجعله من الزيوت القادرة على ترطيب البشرة وتركها منتعشة، وتعزى هذه الخواص لقدرة زيت الزيتون المحتملة على التغلغل عميقًا في البشرة، ليمدها بمغذيات عديدة تحتاجها خلاياها، مثل فيتامين أ وفيتامين هـ، مما يسهم في الحفاظ على رطوبة البشرة، وإعطاء الجلد هيئة شابة بسبب غنى زيت الزيتون بمضادات الأكسدة والفيتامينات.وصفات لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة من الطبيعةالمكونات وطريقة التحضير:صفار بيضتانملعقتان صغيرتان من زيت الزيتونملعقتان صغيرتان من عصير الكيوييخلط صفار البيض مع زيت الزيتون وعصير الكيوي.يوضع الخليط على البشرة مع التدليك.يترك الخليط على البشرة لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم يُشطف باستعمال الماء الفاتر.