خطأ شائعًا لدى مرضى الضغط..تحذبر الصحة



مرضى الضغط مرضى الضغط



حذر الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب بوزارة الصحة مرضى الضغط من الاعتماد في متابعة الحالة الصحية لهم فقط علي قياس نسبة الضغط بجهاز قياس الضغط فقط وهو ما يعتاد عليه مرضي الضغط.



وأشار إلى أن المتابعة المستمرة لدي الطبيب المعالج مهمة نظرا لأن لان الطبيب يتابع حالة المريض عامة وعوامل الخطورة لديه وكل أعضاء الجسم وضبط معدل الكوليسترول في الدم ونسبة السكر في الدم واكتشاف المرض ما قبل مرحلة الإصابة وتحاليل وظائف الكلي.



وحذر استشاري أمراض القلب مرضى الضغط المرتفع من مجموعة أدوية ممنوع تناولها.

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وأشار إلى أن مريض الضغط في حالة الكشف لدى أي تخصص طبي آخر بخلاف طبيب الباطنة أو القلب الذي يتابع معه حالته الصحية يجب إبلاغه بوجود ضغط مرتفع نظرا لوجود مجموعة أدوية ممنوع تناولها لمرضى الضغط المرتفع.الأدوية تشمل المسكناتوأوضح ان تلك الأدوية تشمل المسكنات والكورتيزون وبعض أنواع أدوية علاج أي أمراض أخرى في الجسم يمكن أن يحدث معها تعارض مع أدوية علاج الضغط.وحذر ظريف من استخدام أدوية المسكنات بدون داع نظرا لوجود بعض أنواع المسكنات اعتاد الناس على تناولها ظنا منهم أن ليس لها أي آثار جانبية مؤكدا أنه ليس معنى أن الدواء خفض الألم أن يتم اخذه باستمرار دون الرجوع لطبيب.كما حذر الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، من تناول أي دواء بناء على تجربة شخص آخر مريض بنفس المرض دون الكشف الطبي لدى طبيب متخصص.وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية والجامعية تقدم الكشف مجانا ويمكن اللجوء إليها للكشف والعلاج بدلا من تناول دواء دون كشف طبي.وأضاف ان تناول دواء اعتمادا على تشابه الأعراض مع مريض آخر أمر خطأ لأن الطبيب بعد الكشف الطبي يمكن أن يصف أدوية لا تسبب تداخل مع بعضها أو يكون لها أي آثار جانبية على عضو آخر في الجسم وكل مريض يختلف عن الآخر.