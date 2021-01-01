الأسباب الشائعة وراء فشل خطة إنقاص الوزن

اتباع نظام غذائي جيد التخطيط وروتين تدريبي منتظم وجميع الإجراءات الأخرى لضمان عمل جسمك بالشكل الأمثل من أجل تسهيل عملية إنقاص الوزن أمر ضرورى، وعلى الرغم من تجربة كل شيء، قد تواجه خيبة أمل في كل مرة تخطو فيها على الميزان، وقد تختلف الأسباب المحتملة لعدم تحقيق أهدافك فى فقدان الكيلو جرامات المطلوبة، خاصة أن إنقاص الوزن ليست بالمهمة السهلة ولكن هناك بالتأكيد شيء خاطئ إذا لم تكن قادرًا على فقدان وزنك على الرغم من بذل كل الجهود في هذا الاتجاه، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الأسباب الأكثر شيوعًا التي تعيق فقدان الوزن.
البروتينات
البروتينات ضرورية للجسم لأنها اللبنات الأساسية المسئولة عن بناء العضلات والإصلاح ومد احتياجات الجسم من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تجعلنا البروتينات أيضًا نشعر بالشبع، وتمنع فقدان كتلة العضلات الهزيلة مع تسريع عملية فقدان الدهون.
بالنظر إلى كل هذه الفوائد للبروتين للجسم وتحديدًا لفقدان الوزن بشكل أفضل، من المهم تضمين كميات كافية من البروتين في نظامك الغذائي، اعتمادًا على الوزن، تختلف كمية البروتين المستهلكة من شخص لآخر ولكنها تتراوح بين 40 إلى 80 جرامًا للنساء.
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