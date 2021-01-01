تعرف عليها..مخاطر صحية لتناول المياه الغازية على الريق



المياه الغازية المياه الغازية

مخاطر صحية عديدة لتناول المشروبات الغازية على الريق خاصة إذا كنت تتناولها بشكل منتظم إليك أبرز مخاطرها الصحية على صحتك وفقا لموقع “phantasticsmile”



السمنة ومرض السكري





يرتبط تناول المشروبات الغازية عالية السكر بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وزيادة الوزن. لكن المشروبات الغازية

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تسوس الأسنانيمكن أن يكون لتسوس الاسنان أيضًا آثار سيئة على ابتسامتك ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان فعندما تتناول الصودا ، تتفاعل السكريات التي تحتويها مع البكتيريا في فمك .يمكن أن تضر المشروبات الغازية العادية والنظام الغذائي بأسنانك. من الناحية الجمالية ، يمكن أن يتحول لون أسنانك إلى اللون الأصفر .يحتوي فمك على بكتيريا تتغذى على السكر ، وتنتج مواد كيميائية يمكنها تكسير المينا الصلبة لأسنانك و يبقى السكر في فمك ، مما يعزز تسوس الأسنان.زيادة خطر الإصابة بالسمنةيضيف استهلاك المشروبات الغازية المحلاة بالسكر سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي ، مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة.تعد زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر المهمة للإصابة بداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والتهاب المفاصل العظمي.سوء التغذيةيمكن أن يؤثر استهلاك المشروبات الغازية سلبًا على تناولك للمغذيات بشكل عام. قد يقلل شرب هذه المشروبات من استهلاكك للبروتينات والنشا والألياف الغذائية وفيتامين B-2 ، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين.يميل الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية إلى تناول كميات أقل من الفاكهة وتقليل شرب عصير الفاكهة مقارنة بمن لا يشربون المشروبات الغازية.انخفاض قوة العظامتناول المشروبات الغازية قد يقلل من قوة عظامك وفقا لخبيرة التغذية كاثرين تاكر أنه تميل النساء التي لديهن مقارنة بأولئك الذين لا يشربون هذه مشروبات.لاحظ المؤلفون أن درجة ضعف العظام ترتبط بكمية الكولا المستهلكة