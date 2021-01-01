قص الشعر للبنات..فوائده وأفضل المواعيد



قص الشعر للبنات قص الشعر للبنات

فوائد قص الشعر للبنات وخاصة الأطراف المتقصفة بانتظام عديدة أبرزها التتمتع بشعر قوي وصحي ومنع تكسرالشعر إذا كانت أطراف الشعر مقصفة وخشنة ويصعب إصلاحها ويساعد قص الشعرك بشكل متكرر على منع مثل هذه المشكلات ومنح الشعر مظهر ولوك مختلف.



مواعيد قص الشعر



تعد أبرز قواعد قص الشعر للبنات هي قص أطراف الشعر المتقصفة مرة واحدة على الأقل كل 6 أسابيع، فسيساعدك ذلك على تقليل الأضرار التي تسبب تقصف الأطراف ويساعد في الحفاظ على لمعان الشعر و تعزيز نموه فعندما تقومين بقص شعرك، فإنك تتخلصي من أجزاء شعرك التي تسبب ضررًا أكثر مما تنفع. وهذا ييساعد الشعر على النمو بشكل أسرع على النمو.

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أفضل مواعيد قص الشعريساعد قص الشعر مرة واحدة على الأقل كل بضعة أسابيع على تعزيز النمو الصحي لخصلات شعرك و التخلص من كل خصل الشعر المتقصفة وتعد الطريقة الوحيدة لمنع انقسام الأطراف هو قص الشعر بمجرد ظهور تقصف فى الأطراففعندما تبدئين في الحصول على نهايات متقصفة، لا توجد طريقة لإصلاح مظهر النهايات المتقصفة سوى القص والتخلص منها نهئيا .قص الشعربعدما تخلت شيرين عبد الوهاب عنه.. طبيب نفسي: قص الشعر يعكس رفض وتمرد ما بعد الطلاقخبيرة تجميل: هيرا كاريزما متوفر بـ5 كورسات لعلاج جميع مشاكل الشعر..فيديوهل قص الشعر يطولهعلى الجانب الآخر بمجرد أن تبدئين في قص نهايات شعرك بشكل منتظم، ستلاحظين على الفور أن الشعر بدأ بالظهور بمظهر أكثر كثافة وأكثر صحة من الجذور إلى الأطراف خاصة إذا كنت تستخدمين مجففات الشعر بأستمرار والتي تعد السبب الرئيسي لتلف الشعر وخاصة عند الاطراف لإعطاء الشعر فرصة للإطالة من جديد .على الجانب الآخر يعد قص الشعر حل لمن يعانون من تقصف الشعر ولصاحبات الشعر المتشابك الذي يعد كابوسًا لكثير من النساء وذلك لأن خيوط الشعر تميل إلى الالتواء والتشابك حول بعضها البعض وخاصة المتقصفة ولكن عندما تقصين شعرك بشكل منتظم سيقلل ذلك من مشكلة التشابك التي من الممكن ان تسبب لكي ايضا مشكلة تساقط الشعر ويقلل من التجعد الذي يتسبب في تلف خصلات شعرك في النهاية، يمكن أن يساعد قص الشعر المنتظم في إبقاء هذه المشكلة تحت السيطرة.طريقة قص الشعرطريقة قص الشعر للبنات بنفسكهناك آراء متنوعة حول عدد مرات قص شعرك و يتوقف ذلك على طبيعىة شعرك ولكن خبراء التجميل ينصحوا بقص الشعر كل 4 أشهر أو نحو ذلك، ولكن إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر اطول، فيمكنك الانتظار لفترة أطول قليلاً من هذا الإطار الزمني، ربما من 6 إلى 8 أشهر بدلاً من ذلك أما عن طريقة قص الشعر بنفسك إليك الخطواتالخطوة الاولىيجب أن يكون شعر ابنتك الطويل رطبًا جدًا قبل قصه وأحتفظي بزجاجة رذاذ من الماء في متناول يدك لترطيب الشعر حسب الحاجة واستخدم مشطًا واسعًا وتمشيط كل التشابك ببطءا إذا كان الشعر متشابكً حقًا، يمكن فرك القليل من البلسم بين راحتي يديك ودهنه على الشعر؛ مما سيجعل المهمة أسهل.الخطوة الثانيةقسمي الشعر إلى 3 أجزاء وذلك بشكل أفقي باستخدام المشط للتقسيم بشكل مستقيم حول الرأس ثم قومي بلف وتثبيت الباقي على الجزء العلوي من الرأس.الخطوة الثالثةقومي برش الجزء السفلي من الشعر بالماء مرة أخرى إذا احتجت للتأكد من أنه مبلل. من المهم جدًا التأكد من أن ابنتك تحافظ على رأسها مستقيماً وليس مائلاً. سترغبين في التحقق من ذلك بشكل دوري أثناء قصة الشعر.الخطوة الرابعةحددي كمية الشعر التي ستقصينها ثم كررى هذه الخطوة مع كل الاقسام، مع قصها بالتساوي.الخطوة الخامسةبمجرد قص هذا الجزء الأول من شعر ابنتك، قفي أمامها وقارني بين الجانبين، وتأكدي من أن كلا الجانبين بنفس الطول. قومي بإجراء التعديلات حسب الحاجة.فوائد قص الشعر أثناء الدورة الشهريةأما عن التحذيرات من قص الشعر أثناء الدورة الشهرية وأن ذلك لن يسبب نمو الشعر بسهولة مرة أخرى فإن الامتناع عن قص الشعر أو الأظفار خلال الدورة الشهرية لا أساس له من الصحة، ولا يؤثر في صحة الشعر .