الطريقة صحيحة لتخزين ملابس الشتاء



لتخزين ملابس الشتاء لتخزين ملابس الشتاء

ينتهي موسم الشتاء قريبا ويقترب موعد انتهاء موسم التباهي بالسترات الصوفية والملابس الصوفية الأنيقة والملابس المحبوكة الفاخرة والجواكت المريحة للغاية.



على هذا النحو ، سيحين الوقت قريبًا لتكديسها بعيدًا. لكن ، لا تنسي أنها تحتاج الملابس الشتوية الي الترتيب حيث تحتاج الملابس الصوفية والكاشمير الثمينة إلى بعض العناية الإضافية بعد موسم كامل.



إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار لتجنب العث والعفن والغبار على ملابسك الصوفية:

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اغسلها وخزنهافقط لأنك ارتديتها مرتين فقط ، لا يعني أنه يجب عليك تكديس السترة الصوفية أو المعطف أو الحراري دون غسلها. لا تريد أن تحبس أي بكتيريا أو غبار أو رائحة في الألياف لأشهر. لذا ، قم بغسلها جيدًا ولطيف في المنظفات الجافة أو اغسلها يدويًا في المنزل. قبل طيها بعيدًا ، تأكد من عدم وجود رطوبة فيها.مكان التخزينيعد المكان الذي تحتفظ فيه بالمنسوجات الصوفية الخاصة بك خلال فصل الصيف عاملاً محددًا كبيرًا لمظهرها وشعورها عند إخراجها مرة أخرى في الشتاء المقبل. تجنب الأماكن مثل المخزن أو دولاب داخل الحائط ، أو خزانة الملابس قريبة جدًا من الحمام. هذه بيئات ثقيلة الرطوبة وينتهي بها الأمر بإقراض رائحة كريهة أو حتى العفن على المنسوجات الصوفية. اختر مكانًا جافًا وباردًا مثل الخزانة بدلاً من ذلك.فراغ التعبئةالطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصوفية هي وضعها في أكياس محكمة الإغلاق.لن يساعد ذلك في تحسين المساحة في خزانة ملابسك فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على الرطوبة الزائدة والعث والغبار بعيدًاتأكد من رمي بعض بلورات السيليكا كمواد ماصة للرطوبة وقم بتغيير الأكياس مرة واحدة في بضعة أشهر لتجنب احتباس الرطوبة.إذا كنت لا ترغب في متاعب تعبئة كل قطعة ملابس صوفية في أكياس مفردة بتفريغ الهواء ، فاختر صناديق وصناديق تخزين بديلة. نوصي باستخدام صناديق قطنية قابلة للطي والتي تحافظ على الغبار والآفات بعيدًا ، ولكنها تسمح أيضًا لمنسوجات الصوف بالتنفس. يمكنك أيضًا استخدام الصناديق البلاستيكية ، ولكنها ستحتاج إلى مساحة إضافية للتخزين وأيضًا عناية إضافية لضمان عدم وجود رطوبة محاصرة بالداخل مرة أخرى ، بلورات السيليكا .تطوى بعيدا ، لا تعلقستؤدي الملابس الصوفية المعلقة والملابس المحبوكة إلى شدها حتمًا بمرور الوقت. وبالتالي ، فمن المستحسن طيها بدلاً من ذلك.بغض النظر عن كيفية تخزينها بعيدًا عن الموسم ، لا تنس التحقق من أقمشة الصوف من وقت لآخر للتحقق من أي ضرر محتمل.