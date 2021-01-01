تناول هذه الأطعمة من أجل صحة العين



صحة العين صحة العين

أصبح من الضروري للغاية الاهتمام بأعيننا في حين أنه من المهم تقليل التعرض للضوء الأزرق، وممارسة تمارين العين والقيام بفحوصات منتظمة، ماذا لو قلنا لك إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في جعل عينيك بصحة جيدة؟







ونشر تقرير بindian express يتضح فيه أنه يجب استهلاك الأطعمة مثل السمن والزبيب لتحسين صحة العين والبصر.

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فوائد الأطعمة لصحة العينويمكن تطبيق هذه الأطعمة من خلال العشاء بوجبة بالسمن والعسل ليلاً مفيد جداً لصحة العين.* يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، ما يقرب من 20 مرة أكثر من البرتقال. يلعب فيتامين ج دورًا مهمًا في الحفاظ على خلايا الشبكية ، وفي تعزيز صحة الشعيرات الدموية.مما يعني أنها جيدة جدًا للعيون وبشكل خاص في حالات اعتلال الشبكية السكري.* الملح الصخري هو الملح الوحيد المفيد لصحة العين لذا جرب استخدام الملح الصخري في الطهي.* المغذيات النباتية متعددة الفينول الموجودة في الزبيب تساعد في التخلص من الجذور الحرة التي تضر بالرؤية وتسبب تنكس عضلات العين. هذا يساعد على تحسين الرؤية والصحة العامة للعينين."الزبيب متوازن للغاية في الطبيعة، نظرًا لأن العين هي بيتا ستانا ، فإن تناول الزبيب يساعد في الحفاظ على صحة العين ".* العسل الجيد هو أيضًا نوع من التشاكشوشيا، ويساعد على تعزيز صحة العين.وجود السمن العادي جيد للعيون حسب قوتك الهضمية حيث هناك العديد من السمن العلاجي، المصمم خصيصًا لصحة العين .