موصفات هاتف ZTE nubia Z40 على Geekbench مع 16 جيجا رام



ZTE nubia Z40 ZTE nubia Z40

تستعد شركة ZTE، للإعلان عن، سلسلة هواتفها الرائدة، ZTE nubia Z40، خلال شهر، فبراير الجاري، ومع ذلك، ما زالت التقارير، التي تكشف عن، بعض المواصفات، والمميزات الرئيسية للجهاز، تظهر يوما بعد يوم، وخلال أحدث تقرير، صادر من، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، تم الكشف عن، أبرز المواصفات، التي سيصل بها، هذا الهاتف الرائد، حيث سيضم، أقوى معالج، في الأسواق، وسيضم أيضا، ذاكرة عشوائية، ضخمة للغاية، تناسب اللاعبين.



ووفقا لمنصة Geekbench، فالهاتف الرائد، القادم من ZTE، سيضم معالجا، ثماني النواة، من فئة، Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يعد بأفضل، أداء ممكن، من هاتف ذكي، سواء في، تشغيل الألعاب، أو في إجراء، المهام الثقيلة، بالإضافة إلى أن، ZTE nubia Z40، سيضم ذاكرة عشوائية، بسعة 16 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة تصل إلى، 512 جيجا بايت، أو 1 تيرا بايت.



وبهذه المواصفات، تمكن الهاتف ZTE nubia Z40، من تحقيق نتائج مرتفعة، حيث تمكن من، تحقيق 1228 نقطة، في الاختبارات أحادية النواة، أما في، الاختبارات متعددة النواة، فتمكن من تحقيق، 3379 نقطة، مع العلم بأن، هذا الهاتف، سيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من ZTE.

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كما أن، التسريبات السابقة، تشير إلى أن، هاتف ZTE nubia Z40، سيصل مع شاشة ممتازة، بجودة QHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وبدعم HDR10+، وسيصل كذلك، مع 4 كاميرات، في الواجهة الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 108 ميجا بكسل، وبمستشعر Sony IMX787، وبعدسة مخصصة، يبلغ حجمها 35 ملم، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، أما الكاميرا الأمامية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.وعلاوة على ذلك، فإن منصة Geekbench، تؤكد اقتراب، موعد وصول الهاتف، بشكل رسمي، وهذا يتماشى، مع تقرير الشركة، الذي أكد وصول سلسلة هواتف، ZTE nubia Z40، خلال شهر فبراير، 2022.