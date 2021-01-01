مواصفات الهاتف Vivo T1 5G BY



Vivo T1 5G BY Vivo T1 5G BY

في خطوة، غير متوقعة، أعلنت الآن، شركة فيفو، عن العضو الثالث، في سلسلة T1Series، تحت مسمى، Vivo T1 5G، ومع مواصفات، أفضل من باقي، هواتف السلسلة، تتمثل في، معالج جيد، من Qualcomm، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث عال، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وبسعر منخفض للغاية، يبدأ من، 200 دولار، ليكون بذلك، أحد أرخص الهواتف، التي تدعم 5G، على الإطلاق، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo T1 5G.



مواصفات الهاتف

هاتف فيفو الجديد، مصمم حول، شاشة IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبثقب صغير، بشكل النوتش، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن الهاتف، Vivo T1 5G، سيضم 3 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب مستشعرين، واحد ماكرو، والأخر مسؤول عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الأمامية، والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



الهاتف Vivo T1 5G، يضم معالج تشغيل، ثماني النواة، من فئة، Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا، 4 نانومتر، ويضم معالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، بالإضافة إلى أنه، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة Funtouch 12، ويتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.

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هذا الهاتف الجديد، يحتوي على، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويحتوي كذلك، على مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، كما أنه، يدعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، microSD، بدلا من إحدى، شرائح الاتصال، مع دعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Vivo T1 5Gيبدأ سعر الهاتف، Vivo T1 5G، من 200 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، 4 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويبلغ حوالي، 214 دولارا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 254 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.