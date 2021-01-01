ميزه جديده تويتر تختبر التحكم في سرعة تشغيل الفيديو على أندرويد والويب

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

بدأت تويتر اختبار خاصية التحكم في سرعة عرض مقاطع الفيديو على تطبيقها في أندرويد وعلى موقع الويب، ليتمكن المستخدم من متابعة المقطع بالطريقة التي يرغبها.

تساعد هذه الخاصية المستخدمين في تسريع تشغيل مقاطع الفيديو وبالتالي إمكانية مشاهدتها في وقت أقصر من الوقت الفعلي، أو جعل السرعة أبطأ وبالتالي مشاهدة الفيديو بوقت أطول وكذلك تجنب تفويت أي لقطات سريعة وعابرة تظهر في تلك المقاطع وإعادتها مرارًا.

وسينطبق هذا الأمر كذلك على خاصية الملاحظات الصوتية، حيث سيكون بإمكان المستخدمين التحكم في سرعة تشغيلها سواء برفعها أو تقليلها.

علمًا أن الخاصة ستسمح بتقليل سرعة الفيديو لتصل إلى 4 مرات، وزيادة السرعة لتصل ضعف السرعة الأصلية.

المصدر: عالم التقنيه

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