تعرف على سعر وخدمات تلّقي الإنترنت من الأقمار الصناعية (تفاصيل)

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يعمل الرئيس التنفيذي لشركة «X space» الأمريكية لمركبات الفضاء، إيلون ماسك، على تأسيس خدمات إنترنت فائقة السرعة عالميًا، ويطلق عليها اسم «الإنترنت الفضائي»، لكن لماذا تقترن تلك الخدمات المستقبلية بكلمة «الفضاء»؟.



يرجع ذلك إلى ارتباطها بالفضاء الخارجي، حيث يعمل «ماسك» على إنطلاق الإنترنت من الأقمار الصناعية وصولًا إلى الأرض، وبالفعل نجح في إطلاق المشروع أكتوبر الماضي.



ووصل المشروع «Starlink» إلى أكثر من 100 ألف مستخدم مقابل 99 دولارًا حول العالم، فالخدمة مُتاحة في العديد من الدول مثل شمال الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب كندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا والمكسيك، وتطالب دُول أخرى للحصول على الخدمة مثل إسبانيا وإيطاليا والهند واليابان وغيرهم.

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وحقق اختبار المشروع التجريبي، وعُرف باسم «Better Than Nothing Beta»، نجاحًا مع الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية شمال الولايات المتحدة، لكن لا تزال الشركة تستقبل تحسيناتها وتطويرها للمشروع الفضائي، حتى طالتها القليل من المعوقات، والتي أعلنت عنها شركة صناعة الأقمار الصناعية، منذ ساعات.وقالت «سبيس إكس» إن ما يصل إلى 40 قمرًا صناعيا من أصل 49 قمرًا صناعيا، تم إطلاقها الأسبوع الماضي، ستتأثر نتيجة لعاصفة مغنطيسية أرضية، وذلك عقب إطلاق الشركة للأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، الأسبوع الماضي، من مركز «كينيدي» للفضاء في فلوريدا الأمريكية، وتتوقع الشركة أن تحترق 80? منها بدلًا من الوصول إلى مدارها المقصود.وأوضحت خلال بيان، وفقًا لصحيفة «جاريان» البريطانية: «لسوء الحظ، تأثرت الأقمار الصناعية التي تم نشرها يوم الخميس بشكل كبير بعاصفة مغنطيسية أرضية يوم الجمعة.. تتسبب هذه العواصف في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وزيادة كثافة الغلاف الجوي على ارتفاعات انتشار منخفضة».وسلطت الشركة الضوء على أن سرعة وشدة العاصفة تسببتا في «مقاومة جوية» لوصول الأقمار الصناعية، وزادت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعواصف التي واجهت الأقمار السابقة. وذكرت الـ«جارديان» أن العواصف المغناطيسية الأرضية هي نتيجة التفاعلات بين الرياح الشمسية (تيار من الجسيمات المشحونة من الشمس والمجال المغناطيسي للأرض).على الرغم من أن الأقمار الصناعية وصلت إليها أوامر «بالاحتماء من العاصفة» عن طريق الطيران بعيدًا، إلا أنها فشلت في تنفيذ المناورات المطلوبة للوصول إلى مدارها المطلوب. وقالت الشركة إن «ما يصل إلى 40 قمرا صناعيا سيدخل الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى».هل يلحق بالأقمار الصناعية الأضرار؟وتشير الصحيفة البريطانية «جارديان» إلى أنه ليس هناك أضرار تلحق بالأقمار الصناعية العائدة إلى الأرض، حيث صُممت أقمار «ستارلينك» الاصطناعية بحيث تتفكك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى «مما يعني عدم تشكل حطام مداري أو ارتطام أي أجزاء من القمر الصناعي بالأرض»، ويقتصر الضرر على تعطّل المهمة.أطلقت «X space» بالفعل 2000 قمر صناعي ضمن مشروع «الإنترنت الفضائي Starlink» ولدي الشركة إذن من السلطات الأمريكية بإرسال ما يصل إلى إجمالي 12000 قمر صناعي إلى الفضاء.يذكر أن المشروع واجه الاعتراضات وتسبب في مخاوف من علماء الفلك، الذين شعروا بالقلق من أن تكتل عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية يمكن أن يفسد سماء الليل ويعيق قدرة العلماء على دراسة الكون.وقال جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، ديسمبر الماضي، إن «ماسك» دعا إلى اتخاذ إجراءات منسقة مع الاتحاد الأوروبي لضمان أن إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لـ«سبيس إكس»، لن تمنع الدول الأخرى من إطلاق أقمارها الصناعية.في الشهر ذاته، اتهمت الصين الولايات المتحدة بتجاهل التزامات المعاهدة الدولية والتي تنص على «عدم مواجهة أقمار صناعية من الصين والولايات الأمريكية في الفضاء»، ولم تتحقق إذ أُجبرت محطة الفضاء الصينية على المناورة لتجنب الاصطدام مع أقمار «ستارلينك» الصناعية التابعة للشركة التي يملكها إيلون ماسك.ميزات خدمات إنترنت «Starlink» للمستخدمينكانت الشركة تهدف إلى زيادة أعداد الأقمار الصناعية من ما يفوق 1200 قمر صناعي في الوقت الحالي إلى 42000 قمر صناعي في المدار بحلول منتصف عام 2027، وقد أطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية في المدار في مايو 2019، ويتم ربط الأقمار الصناعية في الجزء العلوي من صاروخ «فالكون 9» المملوك لشركة «سبيس إكس»، ويتم إطلاقها في المدار.وفي كل عملية إطلاق، يتم إرسال حوالي 60 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء، ولعل الهدف هو إنشاء نظام نطاق عريض عالي السرعة تم إنشاؤه بواسطة الأقمار الصناعية التي تغلف الأرض وتوفر الإنترنت للناس خاصة في المناطق الريفية دون اتصال.وفي أكتوبر الماضي، صرحت الشركة خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين في «Starlink beta» أنه لابد من توقع سرعات للإنترنت تتراوح بين 50 و150 ميجابايت في الثانية، فيما وصلت حينها أسرع سرعة تنزيل إلى الآن 209.17 ميجابت في الثانية، بولاية نيويورك الأمريكية.