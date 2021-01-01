تعزيز أمان كبير يحصل علىها «مايكروسوفت إيدج»



مايكروسوفت إيدج مايكروسوفت إيدج

تتطلع مايكروسوفت Microsoft إلى منح متصفح الويب الخاص بها ترقية أمنية كبيرة، مع إصدار بنية جديدة تتميز ببعض تحديثات الحماية المفيدة.



وكشفت الشركة، أن إصدار Microsoft Edge v.98 سيقدم تجربة تصفح معززة تضع السلامة والأمان في المقدمة، بالإضافة إلى أنه يمنح طبقة إضافية من الحماية عند تصفح الويب، بما يتيح ذلك للمستخدمين "تعزيز الأمن على الويب" ، كما جاء في الإدخال الرسمي في خارطة طريق Microsoft 365 .



وسيسمح للمسؤولين بتطبيق سياسات المجموعة على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب للمستخدم النهائي ليس فقط عبر أجهزة ويندوز Windows ، ولكن أيضًا تلك التي تعمل بنظام macOS و Linux.

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ويجب أن تساعد هذه في الحماية من ما يسمى بتهديدات "يوم الصفر"، وهي تهديدات برمجيات خبيثة جديدة تمامًا تتطلع عادةً إلى الاستفادة من الثغرات الأمنية المكتشفة مؤخرًا، وغالبًا ما تكون خطيرة للغاية بسبب نقص النقاط المرجعية.يذكر إنه تلقى مستخدمون لمتصحفي الإنترنت "جوجل كروم" و"مايكروسوفت إيدج" مؤخرًا، تحذيرات بشأن تحديثات مزيفة، والتحذيرات المزيفة كانت ليست في الواقع سوى "برنامج الفدية"، الذي يسعى للوصول إلى الحاسوب، ثم يطلب فدية بعد أن يقطع الطريق أمام الوصول لبعض الملفات، قراصنة الإنترنت استعملوا برنامج فدية جديد هذه المرة مختلف عما سبق.