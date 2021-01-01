تعزيز أمان كبير يحصل علىها «مايكروسوفت إيدج»

تتطلع مايكروسوفت Microsoft إلى منح متصفح الويب الخاص بها ترقية أمنية كبيرة، مع إصدار بنية جديدة تتميز ببعض تحديثات الحماية المفيدة.
وكشفت الشركة، أن إصدار Microsoft Edge v.98 سيقدم تجربة تصفح معززة تضع السلامة والأمان في المقدمة، بالإضافة إلى أنه يمنح طبقة إضافية من الحماية عند تصفح الويب، بما يتيح ذلك للمستخدمين "تعزيز الأمن على الويب" ، كما جاء في الإدخال الرسمي في خارطة طريق Microsoft 365 .
وسيسمح للمسؤولين بتطبيق سياسات المجموعة على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب للمستخدم النهائي ليس فقط عبر أجهزة ويندوز Windows ، ولكن أيضًا تلك التي تعمل بنظام macOS و Linux.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!