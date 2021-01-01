سعر ومواصفات Samsung Galaxy Tab S8



Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8

أعلنت سامسونج اليوم رسمياً عن سلسلة لوحيات والتي تحاول من خلالها منافسة لوحيات آيباد التي تقدمها آبل.



لوحي Galaxy Tab S8 يأتي بشاشة TFT بقياس 11 بوصة ودقة 2560x1600 بينما Tab S8+ يأتي بشاشة OLED بقياس 12.4 بوصة ودقة 2800x1752 وإصدار Ultra يأتي بشاشة OLED بقياس 14.6 بوصة ودقة 2960x1848 ونوتش والثلاث أجهزة الشاشة تأتي بمعدل تحديث 120Hz.



تأتي الأجهزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ورامات بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 و 512 جيجا بايت لإصدارات Tab S8 و Tab S8+ بينما الإصدار الـ Ultra يأتي برامات بحجم 8 و 12 و 16 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

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لوحي Galaxy Tab S8 Ultra يأتي بكاميرتين في الجهة الأمامية متواجدين بداخل النوتش كلاهما بدقة 12 ميجا بيكسل الرئيسية والثانية واسعة الزاوية 120 درجة وكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 6 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.ويأتي اللوحي ببطارية بقوة 11,200 ميلي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 45 وات ولكن لا يوجد شاحن بعلبة الجهاز ويأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة سماعات ستريو ويعمل بنظام Android 12 وسيستقبل تحديثات رئيسية لمدة أربع سنوات ويدعم قلم S Pen ويتوفر له غطاء حماية به لوحة مفاتيح ولكنه يُباع منفرداً بسعر 350 دولار بينما يبدأ سعر اللوحي من 1100 دولار.لوحيات Galaxy Tab S8 و S8+ تأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بينما الثانية واسعة الزاوية بدقة 6 ميجا بيكسل وسماعات ستريو ودعم قلم S Pen وقارئ للبصمة على الجانب في لوحي S8 ومدمج مع الشاشة في لوحي S8+.لوحي S8 يأتي ببطارية بقوة 8,000 ميلي أمبير بينما S8+ يأتي ببطارية بقوة 10,090 ميلي أمبير ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 45 وات ولا يوجد شاحن في العلبة ويعمل كلاهما بنظام Android 12 وسيستقبلوا تحديثات رئيسية لمدة أربع سنوات ويتوفر لكلاهما كذلك غطاء حماية به لوحة مفاتيح يُباع منفرداً بسعر 140 دولار للوحي S8 و 160 دولار للوحي S8+.لوحي S8 سعره يبدأ من 700 دولار ولوحي S8+ سعره يبدأ من 900 دولار.