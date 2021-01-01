مشهد نادر يوحى للبعض أنه محض خيال.. للقمر أثناء مروره أمام الأرض

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر موقع "ذي صن" البريطاني مشهدا فريدا للقمر أثناء تحركه أمام الجانب المضاء بنور الشمس للأرض، يبدو كأنه لقطة من فيلم خيال علمى.

وعلى الرغم من أن الصورة قد تبدو للبعض غير حقيقية، إلا أنها التقطت بالفعل في عام 2015 بواسطة كاميرا القمر الصناعي لمرصد المناخ العميق (DSCOVR)، التابع لوكالة ناسا، على الواقع على بعد مليون ميل من الأرض.

وأعاد الموقع نشر هذه الصورة استعدادا لاحتفال القمر الصناعي بعيده السابع منذ إطلاقه في الفضاء، حيث انطلق على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من كيب كانافيرال في فلوريدا في 11 فبراير 2015.

ويعرض المشهد المتحرك، الذي التقطته كاميرا التصوير متعددة الألوان للأرض (EPIC) التابعة لناسا، وكاميرا CCD بدقة 4 ميغابكسل والتلسكوب على القمر الصناعي DSCOVR، سلسلة من الصور لـ"الجانب المظلم" المضاء بالكامل للقمر، والذي لا يمكن رؤيته من الأرض.

وفي كثير من الأحيان لا نرى القمر يدور حول الأرض من هذه الزاوية مع ظهور الجانب المظلم، ولا يمكن رؤية الجانب المظلم أبدا من الأرض ولا نعرف سوى القليل عنه.

ويشار إلى أنه لم ير الجانب البعيد من القمر حتى عام 1959، عندما أعادت المركبة الفضائية السوفيتية "لونا 3" الصور الأولى إلى الأرض. ومنذ ذلك الحين، قامت العديد من البعثات بتصوير الجانب البعيد من القمر بتفاصيل أكبر.

ووقع إطلاق عدد قليل من المهام بنجاح على الجانب البعيد للقمر أيضا، في الواقع كانت الصين أول من حقق هبوطا سلسا عليه في يناير 2019.
ويشار إلى أن الغرض الرئيسي من DSCOVR هو مراقبة الرياح الشمسية، وتسمح التكنولوجيا المستخدمة للمتنبئين بتتبع تنبيهات الطقس في الفضاء، القادرة على تعطيل شبكات الطاقة والاتصالات والطائرات وأنظمة GPS إذا تركت دون رادع.

المصدر: السلطة

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