أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن نجاح عملية تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية التي جرت مؤخرا.
وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية للمرة 315.. وفي تمام الساعة 10:56 بتوقيت موسكو بدأت محركات مركبة Progress MS-18 الملتحمة بالمحطة بالعمل لتبدأ بدفع المحطة في الفضاء، المحركات عملت لمدة 142.3ثانية وساهمت في زيادة ارتفاع مدار المحطة بمقدار 9.45 كلم ليصبح ابعده عن الأرض 417.6 كلم".
وأشار البيان إلى أن المسؤولين عن المحطة كانوا ينوون تعديل مدارها في 6 فبراير الجاري بتمام الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، وكان من المفترض أن تعمل محركات مركبة Progress لمدة 109.4 ثانية ليزداد ارتفاع مدارها نحو 400 م لكن الخطط عدّلت لأسياب لوجيستية.
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