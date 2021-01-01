بالشراكة مع منظمة السياحة اليونانية ببجي موبايل تكشف عن خريطة سانتوريني

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كشفت ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الهاتف المحمول في العالم، عن شراكتها مع منظمة السياحة الوطنية اليونانية لإطلاق خريطة أرينا جديدة كلياً قائمة على المعالم اليونانية المذهلة لجزيرة سانتوريني.



تشكلت جزيرة سانتوريني من الانفجارات البركانية القديمة، وتُعرف بأنها جوهرة التاج في بحر إيجه، وهي الوجهة اليونانية الأكثر شعبية للمسافرين في جميع أنحاء العالم. وستجلب هذه الشراكة الجديدة عناصر ومعالم جميلة من الجزيرة الخلابة والمشهورة عالمياً إلى خريطة Santorini Arena الجديدة في اللعبة، والتي ستضم أسطح المنازل الزرقاء المميزة بالجزيرة والمنازل المطلية باللون الأبيض والشوارع المتدرجة العالية والمنخفضة بالإضافة إلى الإطلالات المذهلة على المحيط ليستكشفها اللاعبون ويستمتعون بها.



وتقدم خريطة Santorini Arena تجربة المعركة 8 ضد 8 الجديدة حيث سيتواجه اللاعبون بشكل مباشر وهم يجتازون تلال الجزيرة المتميزة. وسيحصل اللاعبون في مرحلة القتال حتى الموت في معركة 8 ضد 8 على مرات عودة غير محدودة، وسيكسبون نقطة مقابل كل عملية إقصاء..

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وسيكون أول فريق يحقق هدف الإقصاء في الوقت المحدد هو الفائز. بينما سيتمكن اللاعبون في وضع 8 ضد 8 التدريبي اختيار أي سلاح دون الحاجة إلى تغيير إعدادات العتاد، ويستطيعون الوصول إلى خريطة سانتوريني الجديدة عن طريق اختيارUnranked وArenaمن شاشة تحديد الوضع.