بشاشة 90Hz موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Stylus 2022 الجديد

كشفت موتورولا اليوم عن هاتف جديد وهو الجيل الجديد من Moto G Stylus والذي أطلقت عليه الشركة اسم Moto G Stylus 2022. هاتف Moto G Stylus 2022 يأتي معالج ميدياتيك MediaTek Helio G88 وشاشة LCD بقياس 6.8 بوصة ودقة FHD ومعدل تحديث 90Hz ورامات بحجم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير. الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وقارئ للبصمة بالجهة الخلفية ويدعم القلم ويعمل بنظام Android 12.

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