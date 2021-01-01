بشاشة 90Hz موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Stylus 2022 الجديد

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › بشاشة 90Hz موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Stylus 2022 الجديد

صورة الخبر: موتورولا
موتورولا

كشفت موتورولا اليوم عن هاتف جديد وهو الجيل الجديد من Moto G Stylus والذي أطلقت عليه الشركة اسم Moto G Stylus 2022.

هاتف Moto G Stylus 2022 يأتي معالج ميدياتيك MediaTek Helio G88 وشاشة LCD بقياس 6.8 بوصة ودقة FHD ومعدل تحديث 90Hz ورامات بحجم 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير.

الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل والثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وقارئ للبصمة بالجهة الخلفية ويدعم القلم ويعمل بنظام Android 12.

الهاتف متوفر الأن للطلب المسبق في الولايات المتحدة وسيتوفر للبيع خلال الشهر الحالي بسعر 300 دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بشاشة 90Hz موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Stylus 2022 الجديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14061

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager