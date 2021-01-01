E70S الكهربائية الجديدة القادمة من الصين تعرف على مواصفاتها



E70S الكهربائية E70S الكهربائية

بعد إعلان شركة مصر حلوان بشكل رسمي عن فتح باب الحجز على السيارة الكهربائية من دونج فينج الصينية والتي تحمل اسم E70S، ت نشر مواصفات هذه السيارة الجديدة التي كانت تتفاوض الحكومة على انتاجها مع الشركة الصينية في مصنع شركة النصر للسيارات، لكن مؤخرا حصلت شركة مصر حلوان على حق وكالتها واستيرادها في مصر بعد فشل المفاوضات السابق ذكرها.



وتم نشر مواصفات وسعر هذه السيارة كالتالي:



السعر والحجز:

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- سعر السيارة 477 ألف و750 جنيه.- باب الحجز على الدفعة الأولى من السيارة مفتوح من 7 إلى 28 فبراير 2022.- يتم تسديد دفعة ثانية من ثمن السيارة بقيمة 150 ألف جنيه بعد التأكد من الشركة الصينية بجاهزية الإنتاج والشحن في فترة من 3 إلى 4 أشهر.- تسديد 300 ألف جنيه المتبقية من ثمن السيارة عند الاستلام سواء نقدا أو بالتقسيط عن طريق بنك فيصل الإسلامي لفترة سداد تصل إل 10 سنوات بدون مصروفات إدارية وفائدة 6.5%.المواصفات:- محرك بقوة تصل إلى 161 حصان.- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح ضبابية خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية التسخين.- زجاج خلفي بخاصية التسخين.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 10.2 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- راديو وبلوتوث ومشغل موسيقى ومنفذ يو اس بي أمامي.