للبيع في مزاد ..العثور على كنز ثمين في حظيرة مواشي

بعد نحو خمسة عقود أمضتها السيارة جاجوار إي-تايب إنتاج 1965 في حظيرة بريطانية بين المخلفات، عادت السيارة التي تعتبر نموذجا لأحد أجمل السيارات الرياضية إلى دائرة الضوء من جديد، بعد أن تم تجديدها وعرضها للبيع.
تم العثور على السيارة المطلية باللونين الأزرق والرمادي تحت طبقة سميكة من الأوساخ وخيوط العنكبوت ومحاطة بكمية من الخردة والمخلفات بعد تم إيقافها فيما يعتقد بين عامي 1973 و1974 لإجراء أعمال صيانة بسيطة فيها.
ويبدو أن صاحب السيارة وهو من مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا لم يحاول إصلاح السيارة، بحسب دار المزادات البريطانية إتش أند إتش كلاسيك التي ستعرض السيارة المنسية للبيع الشهر المقبل.
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