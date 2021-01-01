للبيع في مزاد ..العثور على كنز ثمين في حظيرة مواشي

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بعد نحو خمسة عقود أمضتها السيارة جاجوار إي-تايب إنتاج 1965 في حظيرة بريطانية بين المخلفات، عادت السيارة التي تعتبر نموذجا لأحد أجمل السيارات الرياضية إلى دائرة الضوء من جديد، بعد أن تم تجديدها وعرضها للبيع.



تم العثور على السيارة المطلية باللونين الأزرق والرمادي تحت طبقة سميكة من الأوساخ وخيوط العنكبوت ومحاطة بكمية من الخردة والمخلفات بعد تم إيقافها فيما يعتقد بين عامي 1973 و1974 لإجراء أعمال صيانة بسيطة فيها.



ويبدو أن صاحب السيارة وهو من مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا لم يحاول إصلاح السيارة، بحسب دار المزادات البريطانية إتش أند إتش كلاسيك التي ستعرض السيارة المنسية للبيع الشهر المقبل.

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وبحسب عداد السيارة فإنها قطعت مسافة 79651 ميلا (128186 كيلومترا)، وهو ما يعني أن ما زال باقيا الكثير من عمرها التشغيلي. كما أن هذه السيارة من الفئة الأولى النادرة من هذا الطراز وبها محرك أصلي سعة 2ر4 لتر. وتباع السيارة المماثلة ذات الحالة الجيدة حاليا بنحو 135 ألف دولار.وعندما تم طرح السيارة جاجوار إي-تايب لأول مرة عام 1961 قال أسطورة صناعة السيارات إينزو فيراري إنها "أجمل سيارة تمت صناعتها على الإطلاق".