معظمنا يهملها .5 أخطاء شائعة تنهى عمر سيارتك الافتراضي..

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نرتكب أخطاء كثيرة عند التعامل مع السيارة دون أن ندرى، ولانعلم أنها تضر السيارة وتقصر عمرها الافتراضى.



إليك بعض هذه الأخطاء:



1- ملء زيت المحرك أكثر من اللازم

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عندما يفيض زيت المحرك فى السيارة فإنه يفقد لزوجته. وإذا حدث ذلك فإنه لن ينتشر بشكل صحيح فى موتور السيارة، وقد يؤدى إلى تلفه على مر الزمان.2- عدم إيقاف محرك السيارة عند الانتظارمع تشغيل جهاز التكييفلابد من إعطاء محرك السيارةوقتا كافيا للتهدئة عندما تتوقف، كما أن تشغيل جهاز التكييف والسيارة فى وضع الانتظار يؤذى المحرك ويقلل من أدائه، فلابد من تهدئة السيارة قليلاً عند الانتظار.3- عدم ضبط ضغط هواء الاطاراتإن ضغط هواء الإطارات غير الصحيح هي إحدى العادات الأكثر شيوعًا بين معظم الناس، فلا أحد يدرى أنها تؤثر على العفشة وتزيد من استخدام البنزين وتؤثر سلباً على أجزاء كثيرة فى السيارة.4- عدم ضبط زوايا السيارةضبط الزوايا يعنى عجلات سياره تتماشى بشكل صحيح، وإن لم يكن بشكل جيد فإن ذلك يخلق احتكاكا بين السيارة والطريق مما يهلك العفشة ويتلف الإطارات نفسها.5- ترك خزان الوقود حتى ينفذإن ترك مستوى البنزين يصل إلى الاحتياطي من أخطر العادات السيئة التي قد يكون لها تأثير كبير على عمر المحرك بسبب وجود شوائب فى أسفل خزان الوقود قد تدخل فى أجزاء المحرك وتهلكه.