أسعار صرف العملات اليوم الخميس في مصر

شهدت أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 10فبراير 2022 حالة من الاستقرار الجماعي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.. وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.
أسعار العملات في بنك مصر
وعلى نفس مستويات أمس جاءت اسعار العملات أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
ووصلت مستويات أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.
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