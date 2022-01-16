ارتفاع فى سهم ماكرو جروب في بداية التعاملات عليه اليوم الخميس

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفع سهم ماكرو جروب في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الخميس، أولى جلساته في البورصة المصرية.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً من جلسة اليوم، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.03% عند مستوى 4.9 جنيه للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم في تلك الأثناء 44.71 مليون جنيه، بحجم تداول 8.9 مليون سهم. وفي وقت سابق قالت البورصة المصرية، إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 102 مرة تقريباً، بنهاية الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغ عدد 1.35 مليار سهم.

يذكر أن حجم تغطية الطرح الخاص لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، بلغ 1.79 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم.

وتسعى الشركة لطرح ما يصل إلى 45.8% من أسهم الشركة، أي ما يمثل 264.513 مليون سهم، في بورصة مصر، 95% منها (251.287 مليون سهم) للطرح الخاص، والنسبة المتبقية 5% عبر طرح عام.

وتطمح الشركة بأن تصل القيمة الإجمالية للطرحين العام والخاص 1.3 مليار جنيه.

وتلعب "هيرميس" دور المنسق العالمي الأوحد للطرح، بينما يشاركها "رينسانس كابيتال" في إدارة عملية الطرح.
وبدأ استقبال طلبات المشاركة في الطرحين الخاص والعام لـ"ماكرو كابيتال" منذ 24 يناير الماضي، وبعد انتهاء الطرح الخاص اليوم، يُرتقب انتهاء الطرح العام لأسهم الشركة مع نهاية جلسة تداول الاثنين المقبل ببورصة مصر، ليبدأ التداول على الأسهم بالسوق خلال نفس الأسبوع.

المصدر: المصرى اليوم

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