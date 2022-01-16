ارتفاع فى سهم ماكرو جروب في بداية التعاملات عليه اليوم الخميس

ارتفع سهم ماكرو جروب في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الخميس، أولى جلساته في البورصة المصرية.
وبحلول الساعة 10:25 صباحاً من جلسة اليوم، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.03% عند مستوى 4.9 جنيه للسهم. وبلغت قيمة التداول على السهم في تلك الأثناء 44.71 مليون جنيه، بحجم تداول 8.9 مليون سهم. وفي وقت سابق قالت البورصة المصرية، إنه تمت تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) 102 مرة تقريباً، بنهاية الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له أمس الاثنين.
وبلغ إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغ عدد 1.35 مليار سهم.
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