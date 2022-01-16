أسعار اللحوم الحمراء اليوم 10 فبراير 2022 فى مصر



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الخميس 10 فبراير 2022 وذلك نتيجة توافر المعروض واستقرار الطلب على الشراء في الأسواق المصرية .



وقد سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 120 إلى 150 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



و بلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 150 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 160 جنيها للكيلو ،كما تراجع سعر كيلو اللحم الضأن إلى 140 جنيه .

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وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 120 جنيه للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في استقرار الأسعار من خلال توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 6,4 مليار جنية لحوالى 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة ،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.وقال إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 6.4 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات حيث تم توفير حوالي 50 ألف طن لحوم حمراء مما أدى إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء و إستقرار الأسعار،، موضحا أن المربي المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفي بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعي المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للاستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع حيث يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682) .