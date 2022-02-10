أسعار الذهب في مصر اليوم



أسعار الذهب أسعار الذهب

تهتم جميع دول العالم ب أسعار الذهب اليوم؛ لما في ذلك من عائد نافع على اقتصاد الدول، ويُعتبر أيضًا الأمر مهم بالنسبة للكثيرين مِن مَن هم مقبلين على الزواج من الرجال والنساء وخصوصًا في مصر، وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومات هامة بالنسبة للمستثمرين وذلك لارتباط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي.



اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10-2-2022 :



سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الخميس :

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر يوم الخميس نحو 915.8 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الخميس :سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط في مصر يوم الخميس حوالي 801.32 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الخميس :بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط في مصر يوم الخميس نحو 686.85 جنيهًا.سعر الجنية الذهب في مصر يوم الخميس :سجل سعر الجنية الذهب في مصر يوم الخميس نحو 6570.57 جنيهًا.سعر الأونصة الذهب بالدولار في مصر يوم الخميس :وصل سعر الأونصة الذهب في مصر يوم الخميس إلى 1832.56 دولار.