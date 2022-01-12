الامراض التى يعرضك لها نقص الزنك



نقص الزنك نقص الزنك

يؤدى نقص ال زنك بتأخر التئام ال جروح حيث يلعب ال زنك دورا مهما في التئام ال جروح فغالبا يكون ال زنك احد مراهم الشفاء لانه يحسن التئام الجروح

هذا المضاد للأكسدة المهم الذي يلعب دوراً رئيسياً في دعم جهاز ال مناعة (بشكل خاص تعزيز الخلايا التائية)، له وظائف عديدة أخرى في أجسامنا: فهو يشارك بشكل خاص في إنتاج البروتينات، وتنشيط الهرمونات.

ونظراً إلى أنه لا يمكن للجسم تخزين الزنك، يجب توفيره يومياً. تقدر متطلبات ال زنك بـ12 مجم/يوم للذكور البالغين و10 مجم/يوم للنساء (14 مجم/يوم لدى الحوامل و19 مجم/يوم لدى المرضعات).

، بحسب موقع "توب سانتيه" الفرنسي:

يمكن أن يظهر نقص ال زنك في الآفات الالتهابية، خصوصاً على الأطراف وحول الشفاه. تكون الآفات الجلدية في الأساس حويصلية وفقاعية ثم تصبح متآكلة ومتقشرة. يؤدي نقص ال زنك أيضاً إلى جفاف الجلد.

ل نقص ال زنك تداعيات قوية على الجلد والأظفار والشعر. يمكن أن يظهر نقص ال زنك في شكل تساقط الشعر. يعد نقص ال زنك السبب الأكثر شيوعاً لتساقط الشعر عند المراهقين

نقص ال زنك يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والأنف والأذن والحنجرة. في الواقع، ال زنك ضروري لعمل جهاز ال مناعة بشكل صحيح. تشير الدراسات إلى أن مكملات ال زنك بانتظام تقلل من مدّة وشدّة أعراض البرد.

بقع بيضاء على الأظفار

الأظفار المتعرجة والبقع البيضاء الصغيرة على الأظفار هي عبارة عن علامات صغيرة على نقص في الزنك، وليس في الكالسيوم كما يُشاع. يعزز ال زنك تثبيت الكالسيوم. إن تناول ال زنك يجعل من الممكن إخفاء هذه البقع.



يتميز نقص ال زنك بتأخر التئام الجروح. يلعب ال زنك دوراً مهماً في التئام الجروح. غالباً ما يكون ال زنك أحد مكونات مراهم الشفاء؛ لأنه يحسّن التئام الجروح.

يمكن أن يؤدي نقص ال زنك إلى انخفاض خصوبة الذكور. لل زنك دور مركزي في خصوبة الرجال. كما أنه ضروري في تخليق الهرمونات بما في ذلك هرمون التستوستيرون.

يسبب نقص ال زنك الإسهال وفقدان الشهية. يتجلى نقص ال زنك في كره الطعام. أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف المصابين بفقدان الشهية يعانون من نقص الزنك.



يقلل نقص ال زنك حاسة التذوق (والشم). ال زنك عنصر أساسي لتفعيل إنزيم gustine الذي تفرزه الغدد اللعابية، وهو ضروري لإدراك التذوق في براعم التذوق على اللسان.

قد يعجبك أيضا...

يلعب ال زنك دوراً رئيسياً في نمو الأطفال والمراهقين، وخاصة في إنتاج الغضاريف. يتسبب نقص ال زنك في تباطؤ أو تأخر نمو الطول والوزن عند الأطفال واكتمال الجهاز التناسلي