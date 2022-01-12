نصائح لجعل طفلك مستمعا جيدا وذى شخصية

يجب على الوالدين أن يعلموا أطفالهم ضرورة الاستماع لهم ولمن هم ذوو الخبرة سواء فى مدرستهم أو من كبار أفراد أسرتهم، كما إن الإنصات يساعد الطفل فى التعرف على حلول مختلفة للمشاكل التى يعانى منها وتكون شخصيته، وبحسب موقع " oxford learning " فإن مهارة الاستماع لها عدة فوائد إلى جانب فهم الدروس التعليمية في الفصل الدراسي فهى تساعد أيضاً على تقوية علاقة الطفل بأصدقائه وزملائه فى المدرسة وأفراد عائلته، لذلك نستعرض فى هذا التقرير، نصائح يجب على الوالدين تعليمها للأطفال لامتلاك مهارة الاستماع.
إزاى تعلمى طفلك يكون مستمع جيد؟
الحفاظ على الاتصال البصري:
يجب على الوالدين أن يشجعوا أطفالهم أن يحافظوا على التواصل البصري مع الآخرين، حيث يساعدهم ذلك على الشعور بالدفء الاجتماعى والشعور بالاهتمام وجذب ثقة من حولهم، بالإضافة إلى أن تركيز العين يساعدك على فهم ما يقوله المتحدث، ويمكن أن تعلم الأم هذه المهارة لطفلها عند التحدث معه على انفراد.
عدم مقاطعة الطفل:
يجب على الأم أن تترك طفلها يكمل حديثه، ولا تحاول أن تقاطعه أو تخمن ما ينوى قوله، لأن ذلك له تأثير سلبي فى التواصل الفعال مع الطفل.
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