مقابل 2700 دولار توقف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهرين

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تبحث إحدى الشركات عن «عاشقي وسائل التواصل الاجتماعي» ليشاركوا في مشروع يهدف إلى دراسة آثار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة والرفاهية، وتعرض 2700 دولار على كل شخص يشارك فيها مقابل التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهرين.



وتقدم شركة «Uptime»، وهي عبارة عن تطبيق تعليمي، العرض لأنه يتطلع إلى معرفة تأثير استبعاد وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت على الفرد، وسيدفع القائمون على الدراسة 2700 دولار لكل مقدم طلب ناجح مقابل التوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة شهرين ومراقبة كيفية استخدامهم لوقت التوقف عن استخدام هذه المنصات، بالإضافة إلى مستويات السعادة والسلوك والإنتاجية، بحسب موقع «ليفربول إيكو».



تطبيقات يجب التوقف عن استخدامها

ويُطلب من المشتركين إلغاء تثبيت منصات الوسائط الاجتماعية التي يستخدمونها للتفاعلات الاجتماعية مثل «فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك» و«تويتر» و«سناب شات» و«يوتيوب»، والإجابة على استبيان متكرر والاحتفاظ بدفتر يوميات مكتوبة ومفكرة لتسجيل التجربة.

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ويأمل أصحاب الدراسة الجديدة في تشجيع الناس على تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، وزيادة مقدار الوقت الذي يشارك فيه المستخدمون بنشاط، ويستفيدون من وقتهم على الإنترنت أو على هواتفهم.ويحكي باتريك والكر، الشريك المؤسس لـ Uptime: «مثل معظم الأشياء في الحياة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي لها عيوبها، ولكنها يمكن أن تكون رائعة أيضًا للعديد من الأشخاص، فهي توفر فرص عمل، إضافة لكونها منصة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم وهواياتهم، ونحن لسنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الإطلاق، ولكننا نرى مشاكل في السيطرة عليها، حيث يستهلك الناس الأخبار والآراء السلبية والمضللة فقط».الشروط المشاركة في الدراسةلا توجد مؤهلات أو خبرة سابقة مطلوبة لهذا الأمر؛ ومع ذلك، ذكر التطبيق في إعلانه أن المتقدمين يجب أن يكونوا فوق سن 18، وأن يكونوا «من عشاق وسائل التواصل الاجتماعي»، ويجب على المرشحين أيضًا أن يكونوا من مستخدمي منصات الوسائط الاجتماعية لأسباب اجتماعية فقط، وليس لأغراض تجارية، حيث يريد الباحثون جمع أفكار حول الاستخدام الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي، ولن يُطلب من الأشخاص الذي سيتم اختيارهم للدراسة حذف أي منصات وسائط اجتماعية يستخدمونها لأغراض مهنية مثل «لينكد إن».تم اختيار Uptime مؤخرًا كأحد أفضل تطبيقات Google لعام 2021، وهو يسمح للمستخدمين بتحسين فرصهم في التعلم من خلال «ستوريز» أو قصص منشورة مدتها 5 دقائق قابلة تختصر أفضل الكتب والدورات التدريبية والأفلام الوثائقية والبودكاست في العالم في محتوى سهل.