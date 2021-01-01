مبروك عطية يحدد الحالات التيي يصلي فيها المسلم بغير وضوء..فيديو

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صورة الخبر: الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية


قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في عدة حالات يصلي فيها المسلم والمسلمة بغير وضوء، موضحًا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج وضوءًا وإن كان الأكمل والأندب أن تكون على وضوء، مؤكدًا أن الوضوء فيها ليس شرطًا.

الحالة الأخرى هي حين يشك المسلم في وضوءه، وكان يذكر أنه توضأ آخر مرة ولا يتذكر أنه نقض وضوءه، "يدوس على الشك بالجزمة القديمة ويصلي بدون وضوء وهو على يقين أنه متوضيء".

أما الحالة الثالثة فهي أن يكون المسلم متوضئًا من صلاة قبل التي يريد أن يصليها، وذكر عطية أن الذهبي قد ترجم لعلماء الحديث أنهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، والحالة الرابعة هي أن يكون متوضئًا ونام على هيئة المتمكن، ويوضح عطية هذه الهيئة بأنها هيئة الجلوس على المكان الذي يخرج منه الريح، "النوم على هيئة المتمكن لا ينقض وضوءًا".

"يصلي المسلم والمسلمة بغير وضوء إذا لم يجدا ماءً" يقول عطية موضحًا الحالة الخامسة للصلاة بدون وضوء، إذ في هذه الحالة يتيمم المسلم ويصلي، وذلك مادام عاجزًا عن استعمال الماء أو مادام الماء مفقودًا أو كان لا يكفي للشرب والوضوء فيقدم الشرب على الوضوء ويتيمم المسلم.

https://www.facebook.com/watch/?v=465649751733111

المصدر: مصراوي

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