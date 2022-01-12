مشروب سحري يخلصلك من السموم ويمنع امتصاص الدهون بسرعة..«الهندباء»..



الدهون الدهون

الدهون الحشوية هي نوع خبيث من الدهون يتواجد في الجزء الأوسط من الجسم، حيث يطلق مواد كيميائية سامة في مجرى الدم.



وعلى الرغم من أن الدهون الحشوية غير مرئية، لأنها تلتصق بالأعضاء الداخلية الموجودة في أعماق البطن، إلا أن البطن البارز والخصر الكبير يدلان على وجود كميات كبيرة منها.



كما ترتبط بارتفاع مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري، ما يؤثر بدوره على خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

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لكن هناك مشروبا يطرد السموم من الجسم ويساعد على تخليصه من المواد الضارة الناتجة عن تخزين الدهون.بحسب موقع express، أوضح خبراء الصحة أن شاي «الهندباء» يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة الفريدة التي تم استكشافها في مختلف المجالات الصحية، بما في ذلك فقدان الوزن.إذ أثبتت الدراسات أن جذر الهندباء يزيد من وظائف الكبد، وهو ما يخلص البطن من الماء الزائد، كما أشارت قالت إيفا كوبيليوت، أخصائية علم النفس الصحي في Olio Lusso، أن تناول شاي الهندباء يوفر العديد من الفوائد الصحية.وأوضحت أنه مدر طبيعي للبول، حيث تعمل مدرات البول عن طريق إزالة الماء من الجسم، ما يقلل من كمية المياه المتدفقة عبر الأوردة والشرايين.وأيضاً يزيل السموم من الجسم عن طريق طرد الفضلات، بالإضافة إلى أنه من أسرع محطات تنقية وإزالة السموم، وعلاوة على ذلك، فهو يخفف من الانتفاخ ويقلل من وزن الماء.فيما أوضحت سونيا خان، كبيرة الصيادلة في مديسين دايركت، أن مدرات البول تساعد على تخليص الجسم من الملح والماء، كما أنه عن طريق إزالة السموم، يمكنك إنقاص وزن الماء وتقليل الانتفاخ أيضًا.