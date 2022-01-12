دراسة تنصح بمشروب ذهبي لخفض نسبة السكر على مدار أشهر



مرضى السكري مرضى السكري

وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية أن مشروبًا ذهبيًا يمكن أن يكون مفيدا لمرضى السكري، لأنه يخفض متوسط ??مستويات السكر في الدم على مدار أشهر، والتي ترتفع نتيجة لضعف إنتاج الأنسولين.



وبحسب موقع express، أوضحت الأدلة المنشورة في المجلة الدولية للبحوث الطبية والعلوم الصحية أن شرب خل التفاح له تأثير قوي على مستويات السكر في الدم.



إذ أجريت تجربة عشوائية على 110 من مرضى السكري من النوع 2 (حالة مزمنة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة إذا لم يتم اتخاذ خطوات للسيطرة عليها)، وتم اختيارهم وتقسيمهم إلى مجموعتين، تناولت الأولي 15 مل من خل التفاح في 200 مل من الماء أثناء العشاء لمدة 3 أشهر، بينما المجموعة الأخرى تناولت الدواء الوهمي.

قد يعجبك أيضا...

ثم قاس الباحثون متوسط ??مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى 3 أشهر الماضية لكل من المجموعتين، وأيضا قياس سكر الدم أثناء الصيام، ومتوسط ??مستوى الجلوكوز في الدم بعد الصيام طوال الليل.وجد الباحثون حدوث تغيير كبير في مستوي نسبة السكر في الدم في المجموعة الأولى التي كانت تتناول خل التفاح بشكل منتظم، أما المجموعة الأخرى لم يلاحظ فيها أي تغيير.في النهاية لخص الباحثون أن تناول خل التفاح بانتظام يقلل نسبة السكر في الدم، ما يجعله فعالاً في السيطرة على مرض السكري.نصائح غذائية لمرض السكرييرتكز النظام الغذائي لمرض السكري على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، بكميات معتدلة والالتزام بأوقات الوجبات المنتظمة، وفقاً لموقع Mayo Clinic.وتتمثل العناصر الأساسية في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع ضرورة الحذر من تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الزائدة، لأنها تتسبب في ارتفاع غير مرغوب فيه في نسبة الجلوكوز في الدم.وإذا لم يتم التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة، مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم، والذي يؤدي إلى مضاعفات طويلة المدي، مثل تلف الأعصاب والكلى والقلب، إذا استمر.