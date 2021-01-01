الشيخ أشرف الفيل: هذه نصائحي لكل فتاة تأخر زواجها..فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › الشيخ أشرف الفيل: هذه نصائحي لكل فتاة تأخر زواجها..فيديو

صورة الخبر: الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل

وجه الشيخ، أشرف الفيل الداعية الإسلامي، 5 نصائح لكل بنت تأخر زواجها، او حتى المرأة المطلقة وتريد الزواج.

وفي أولى نصائحه، قال الداعية: على كل بنت ان تنسى مسألة الزواج من عدمه "ولا تفكر في عريس جه ولا عريس مشي، عليكم ان تعتبروا هذا الأمر عاديا حتى ولو طرق الخطاب المنزل عليك ان تتعاملي مع هذا الأمر كأنك خارجة خروجة".

وقال الفيل في الأمر الثاني: "على كل بنت ان تلتزم بقراءة سورة البقرة يوميًا".

وأضاف الداعية، في لقائه ببرنامج، "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار" أن الأمر الثالث "عندما يقولون في عريس جاي على كل بنت ان تقرأ سورة يس لوحدها أو مضافة إلى سورة البقرة، وهذا لأن يس لما قرئت له بالنية".

الأمر الرابع أوضح الفيل بأنه على كل بنت تأخر زواجها ان تأكل كل يوم على الريق 7 تمرات من أي نوع منه، فمن فعل ذلك لم يصبه سحر ولا حسد ولا سم.

وبين الداعية أن الأمر الخامس هو صلاة ركعتين في الليل يومياً، وتدعو البنت بما في قلبها عسى الله أن يوفقها لما فيه الخير لها.

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشيخ أشرف الفيل: هذه نصائحي لكل فتاة تأخر زواجها..فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33008

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager