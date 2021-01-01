الشيخ أشرف الفيل: هذه نصائحي لكل فتاة تأخر زواجها..فيديو

وجه الشيخ، أشرف الفيل الداعية الإسلامي، 5 نصائح لكل بنت تأخر زواجها، او حتى المرأة المطلقة وتريد الزواج.
وفي أولى نصائحه، قال الداعية: على كل بنت ان تنسى مسألة الزواج من عدمه "ولا تفكر في عريس جه ولا عريس مشي، عليكم ان تعتبروا هذا الأمر عاديا حتى ولو طرق الخطاب المنزل عليك ان تتعاملي مع هذا الأمر كأنك خارجة خروجة".
وقال الفيل في الأمر الثاني: "على كل بنت ان تلتزم بقراءة سورة البقرة يوميًا".
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