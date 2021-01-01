للوقاية من النوبات القلبية..8 حيل سريعة



النوبات القلبية النوبات القلبية

يمكن لبعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في قدرتك على عيش نمط حياة صحي. إليك أبرز تلك العادات للحفاظ على صحة القلب وفقا لموقع sanchest



1تقليل وقت مشاهدة التلفاز:





الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفزيون لساعات لا يؤثر فقط على عينيك وحالتك العقلية ، بل له تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية أيضًا.

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قلة الحركة تعزز فرص ارتفاع مستويات الدهون والسكر في الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية.2-النظام الغذائي:الكثير من الخضار والفواكه في نظامك الغذائي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة قلبك. تناول الفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتين مع تقليل الوجبات السريعة إلى الحد الأدنى.نشرة المرأة والصحة|أفضل أطعمة لـ تحسين صحة القلب.. الأبراج الأكثر قلقا وتوترانوصيكم بالتطعيم.. أستاذ جراحة القلب: اللقاح أهم أسباب الوقاية والشفاء من كورونا3-قلل من الملح:كلما زاد تناول الملح ، ارتفع ضغط الدم. الصوديوم الموجود في الوجبات السريعة ضار أيضًا لأنه يضيف إلى إجمالي ما تتناوله يوميًا هو الأكل والملح.4-ممارسة الرياضة بانتظام:تتضمن التمارين الجيدة ما لا يقل عن 20-30 دقيقة من تمارين القلب والأوعية الدموية (ضخ القلب) كل يوم. جرب اليوجا وتمارين التنفس الأخرى لمساعدتك على تنظيم نشاط الرئتين ومستوى الأكسجين في الدم وكذلك للحفاظ على هدوء الدماغ.5-لا تدخن:الإقلاع عن التدخين هو أفضل نصيحة لصحة القلب. لا يوجد بديل آخر لهذا الخيار.6-إدارة مؤشر كتلة الجسم:لا يمكن لنظام غذائي منظم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن يعدا بمؤشر كتلة الجسم المناسب. راقب تغيرات وزنك وإذا لاحظت تقلبات كبيرة أو تغيرات سريعة في نسبة مؤشر كتلة الجسم ، استشر الطبيب.7-حارب التوتر :الاكتئاب والقلق والغضب ونفاد الصبر وما إلى ذلك هي سلوكيات مميزة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المحتملة. إذا شعرت بالحاجة إلى دعم عاطفي أو استشارة ، فقم بإنجازها في أقرب وقت ممكن.8 -نم جيدًا:أخيرًا ، في نهاية اليوم ، يتعب جسمك وعقلك. إنهم بحاجة إلى الراحة المناسبة. ومع ذلك ، فإن قلبك لا يتوقف أبدًا للراحة ، ولكن عندما تكون نائمًا ، فإنه يرتاح ويحاول التحكم في تدفق الدم السليم والحفاظ عليه. احصل على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميًا.