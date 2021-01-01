مديريات التربية والتعليم..10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

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بدأت مديريات التربية والتعليم، استعدادات بدء الدراسة بالترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 /2022.



وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى نية لـ تأجيل الدراسة بـ الترم الثاني بسبب كورونا وأوميكرون، قائلا “إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل”.



وقالت وزارة التربية والتعليم، الترم الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

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وأصدرت مديريات التربية والتعليم، تعليمات رسمية للإدارات التعليمية، لتحقيق الانضباط في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس وحرصا على الطلاب.وجاءت التعليمات التي وصلت إلى الإدارات التعليمية والمدارس:الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين و الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.الأمن تكون مهمة فرد الامن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للادوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المخلص حسب الزيارة.عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويتة وسبب الزيارةعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة الا يخروج المشرف وتسليم الدفتر الى مشرف وتسليمة لإدارة المدرسة .عدم السماح بدخول الباعة الجائلين أو مناديب الدعاية المنام اليوم الدراسيعدم مغادرة عامل البوابة الا بعد تسليم التوباتجية الى النوباتجي المختص.تقوم المدرسة بتحديد أيام و ساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ماعدا حالات الطواري.يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل ادارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالاشراف في مكان ظاهر بالمدرسة .يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب و توزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.يتم توزيع جدول الحصص الاسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم .