خبير مائي .. سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو



سد إثيوبيا سد إثيوبيا

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن تصريحات إثيوبيا غريبة، بشأن تدخل مصر فى شئونها الداخلية، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث شيء فى إثيوبيا يقولون مصر، وأنه فى 2018 قالوا نفس الكلام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضى مترا واحدا، وربما تقوم إثيوبيا بالملء الثالث من خلال اجراءات احادية.



وأشار إلى أنه فى حالة الملء سيكون هناك ضرر كبير، ويجب أن يكون الممر الأوسط منخفضا عن الجوانب بـ 15 مترا، معلقًا :" الممر الأوسط يجب أن يكون منخفضا حتى لا تحدث مشكلات".

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ولفت إلى أن إثيوبيا لديها أمل أن تشغل أحد التوربينات فى السد وتستغل الـ 8 مليارات متر مكعب من المياه، واذا فقدت إثيوبيا الأمل فى تشغيل التوربينات ستجبر على فتح البوابتين التى لا يوجد بهما توربينات".