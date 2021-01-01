تفاصيل.. للحصول علي فرصة لدراسة الماجستير في روسيا

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصـرى بموسكو بأن هيئة Ros atom الحكومية تعلن عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا فى البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ”الضبعة”.

وأوضحت، أنه تم الإتفاق على توفير 3 منح ماجستير دراسية تمويل كامل باللغة الإنجليزية ( دراسة + سكن + مصروف شهرى) فى جامعة تومسك للتكنولوجيا الحكومية لدة عامين، ولا يشترط تقديم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية حيث سيتم من قِبل جهة الإيفاد وذلك فى التخصصات الآتية:
– Nuclear power plants
-Nuclear engineering
-materials for nuclear applications
-high energy physics and astrophysics.
– Nuclear power engineering.
-materials design and engineering.
– Nuclear medicine.
Nuclear safty.-

وأشارت إلى أنه للإطلاع على شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص، الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل إية نفقات عن هذه المنح.

المصدر: elbalad

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