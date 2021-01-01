تهديدات بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس في العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة.
الشرطة الأمريكية تؤكد خلو 6 مدارس في واشنطن من مواد متفجرةإجلاء زوج كامالا هاريس من مدرسة بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة
وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التحقق من تهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.
ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.
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