جامعة الأزهر .. فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالمدينة الجامعية للطالبات غداً

أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا أمام طالبات كليات الجامعة بالقاهرة، للالتحاق بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر غدًا، الخميس، وحتى يوم الثلاثاء، 15 من فبراير الجاري.
وأوضحت جامعة الأزهر، أن عملية التسجيل متاحة أمام جميع طالبات كليات الجامعة بالقاهرة المغتربات، واللائي لم يلتحقن بالسكن الجامعي بالمدن الجامعية للطالبات بالقاهرة في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح كذلك أمام الطالبات اللائي لم يسبق لهن التقديم في المراحل السابقة، وأيضا متاح التسجيل أمام الطالبات اللائي لم يقمن باستكمال البيانات بالخطوة الثانية على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية.
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