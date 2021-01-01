جامعة الأزهر .. فتح باب التسجيل إلكترونيًّا بالمدينة الجامعية للطالبات غداً

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا أمام طالبات كليات الجامعة بالقاهرة، للالتحاق بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر غدًا، الخميس، وحتى يوم الثلاثاء، 15 من فبراير الجاري.



وأوضحت جامعة الأزهر، أن عملية التسجيل متاحة أمام جميع طالبات كليات الجامعة بالقاهرة المغتربات، واللائي لم يلتحقن بالسكن الجامعي بالمدن الجامعية للطالبات بالقاهرة في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح كذلك أمام الطالبات اللائي لم يسبق لهن التقديم في المراحل السابقة، وأيضا متاح التسجيل أمام الطالبات اللائي لم يقمن باستكمال البيانات بالخطوة الثانية على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية.



علما بأن التسجيل متاح من خلال الرابط المرفق أسفل الخبر، والتسجيل متاح أمام الفئات الآتية: (مستجدات - سنوات نقل مختلف التقديرات - منقول بمواد) وغير ذلك، كما أن حصول الطالبات على لقاح فيروس كورونا شرط أساسي للقبول بالمدينة الجامعية.



وهذا رابط تسجيل البيانات متاح عبر موقع خدمات الجامعة على اللينك اللآتي https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

المصدر: youm7

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