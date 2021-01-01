المدارس تعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.. النتائج فى صورة تقديرات تبدأ ممتاز وحتى ضعيف



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

بدأت المدارس الثانوية فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تستهدف ظهور نتيجة قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.



وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس، موضحة أن النتيجة تعلن ورقيا وليست بشكل إلكترونى، مشددة على أن مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات تمت من خلال المدارس، كما تم تشكيل لجان بالمدارس لحساب النتيجة النهائية لكل طالب.



وأوضحت الوزارة، أن نتيجة الفصل الدراسى الأول ليس بها نجاح أو رسوب وهدفها تعريف الطلاب بمستواهم ونقاط القوة والضعف، موضحة أن الطالب تحدد حالته سواء نجاح أو دور ثان أو راسب بعد أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى،مضيفة أن نتائج الترم الأول لقياس مستوى الطلاب ومدى استيعابهم الأسئلة الجديدة فى التقييم الحديث، خاصة أن أسئلة الامتحانات وضعها لأول مرة أعضاء هيئة التدريس فى المدارس وفق المواصفات الفنية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، متابعة: يجب على الطالب أن يركز على مستواه وتحقيقه نواتج التعلم وليس حصوله على تقدير مرتفع أو منخفض.



وبينت الوزارة، أن النتيجة تعلن فى شكل تقديرات، تبدأ من ممتاز وحتى ضعيف، ويتم قياس التقديرات وفق نظام الدرجات والتى تبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف، مؤكدة أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.



فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه بعد إعلان النتائج سوف يتاح للطلاب التظلم على النتيجة، قائلة: التظلم حق منحه القانون والقرارات المنظمة للطالب الذى يرى أن درجته أو تقديره فى مادة بعينها منخفض، ومن ثم سوف يتم تنظيم التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول من خلال المدارس والإدارات التعليمية وفق الضوابط والإجراءات المتبعة فى التظلم على نتائج صفوف النقل.



وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتم تحليل نتائج الطلاب للتأكد من أن الطلاب اكتسبوا مهارات التعلم التى يستهدفها التقييم الجديد فى الثانوى العام، وتحديد نقاط القوة والضعف، قائلة: يجب على الطالب أن ينظر إلى ما اكتسبه وحققه من تعلم ودراسة وليس لدرجات ونتيجة حتى يستطيع أن يجهز نفسه للثانوية العامة والتى تحدد مصيره الدراسى ومرحلة عبور للكلية التى يرغب فيها.

