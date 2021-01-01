اعتماد 5 برامج تعليمية بهندسة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أنه تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي وانطلاق شعار اليوبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد، وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة اليوم الاربعاء علي اعتماد خمسة برامج بكلية الهندسة كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية.
وأضاف البيان أن البرامج هى: برنامج هندسة البناء والتشييد (BCE) و برنامج الهندسة الطبية والحيوية (BME) وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات (CCE) وبرنامج الهندسة الكهربية (ELE) وبرنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات (ECE).
ومن جانبه قدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي كلية الهندسة بجامعة المنصورة علي المجهود المبذول في إنجاز هذا العمل المتميز.
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