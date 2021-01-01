الدراسات الحرة بـ فنون جميلة الزمالك.. هذه الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الدراسات الحرة



فنون جميلة الزمالك فنون جميلة الزمالك

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عن بدء دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الاحد 20 فبراير 2022 الى الخميس 16 يونيو 2022.



وأوضحت الكلية أن الدراسة بالدورة تستمر لمدة 12 اسبوعا منها 6 اسابيع قبل رمضان وتتوقف فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ثم تستكمل 6 اسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة اساسيات الرسم والجرافيك.



وأشار إلى أن كل دورة من دورات الدراسات الحرة لها عدة اختبارات، حيث ان هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتي قسم التصوير اما بقية الدورات وهي دورات "النحت ، الجرافيك" فإنها بدون اختبار.

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وصرحت إدارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، بانه علي الراغبين بالاشتراك في الدورات، التوجه من الآن وحتى يوم الخميس 18 فبراير الجارى الى سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 9 ونصف إلى 2 ظهرا من الأحد إلى الخميس.ونوهت ادارة الكلية إلى انه علي الراغبين في الاشتراك بالدورات احضار الاوراق الاتية :- صورتين شخصيتين- صورة البطاقة الشخصية- مبلغ 3000جنيه يتم دفعهم باستخدام كارت فيزا أو ماستر كارد أو ميزة أو كارت debtوأشارت الكلية إلي أن التقديم متاح من سن 18 سنة، ومتاح للطلاب من الجامعات الأخرى ولا يقتصر علي جامعة حلوان .