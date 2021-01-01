الدراسات الحرة بـ فنون جميلة الزمالك.. هذه الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عن بدء دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الاحد 20 فبراير 2022 الى الخميس 16 يونيو 2022.
وأوضحت الكلية أن الدراسة بالدورة تستمر لمدة 12 اسبوعا منها 6 اسابيع قبل رمضان وتتوقف فى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ثم تستكمل 6 اسابيع بعد رمضان، عدا ورش الرسم الخارجى فى دورة اساسيات الرسم والجرافيك.
وأشار إلى أن كل دورة من دورات الدراسات الحرة لها عدة اختبارات، حيث ان هناك اختبار تحديد المستوى للقبول بدورتي قسم التصوير اما بقية الدورات وهي دورات "النحت ، الجرافيك" فإنها بدون اختبار.
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