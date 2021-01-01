

باف بيستري اللحم باف بيستري اللحم



باف بيستري اللحم من الأكلات الغير تقليدية، والتي يتم تقديمها بطريقة مميزة وشهيه، وذلك مع إضافة الصوص والتوابل المختلفة للحم التي تضيف مذاق لذيذ.



وإليك طريقة تحضير باف بيستري اللحم



مقادير باف بيستري اللحم?

لحم شاورما

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باف بيستريجزر مبشوربصل مبشورملح وفلفلجوزة الطيبحبهان مطحون6 بصل ابيض حلقاتزبدةثومخلصويا صوصكريمة طهيسكرللتقديمأرز بسمتي أبيضطريقة تحضير باف بيستري اللحم?1- شوحي البصل المفروم مع الثوم في قليل من الزيت2- ثم ضيفي اللحمة والملح وفلفل وجوزة الطيب والحبهان ويشوح جيدا3- ضعي الجزر ويشوح الخليط حتى تمام طهي اللحم4- تكرمل حلقات البصل في الزبدة والزيت مع السكر والخل، ويضاف إلى اللحمة للحصول على الحشوة5- توضع عجينة مدورة الباف بيستري في صينية فرن وفوقه توضع عجينة مدورة أخرى6- ثم فرغي باف بيستري بحيث يكون مدور مفرغ7- وتكرر الخطوات مع باقي كمية الباف بيستري، وتدهن بالكريمه8- وتدخل الفرن حتى تمام الطهي9- ثم تضاف عليه حشوة اللحمة10- ويقدم باف بيستري اللحم ساخنا مع الأرز البسمتي