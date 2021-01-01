نظام المشاركة في دوري السوبر.. وإلغاء دوري الأبطال والكونفدرالية

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كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل نظام وإجراءات المشاركة في دوري السوبر الأفريقي والمزمع انطلاقه خلال الفترة القادمة ويتم المفاضلة في الإجتماعات الجارية إما في سبتمبر 2022 أو 2023.



وعلم "يلاكورة" من مصادره في "كاف"، أن هناك عرض من إحدي شركات الطيران لرعاية دوري السوبر وتكون مسئولة عن تأمين رحلات الفرق للمباريات.



وقال المصدر في تصريحاته ليلاكورة، إن إقامة دوري السوبر الأفريقي يعني إلغاء دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية حيث سيتم تعويضهم ببطولتي دوري السوبر وكأس الكاف.

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وكشف المصدر نظام وإجراءات دوري السوبر الأفريقي، حيث تم الإستقرار علي إقامته بنظام التوزيع الجغرافي حيث سيشهد مشاركة 24 نادي هم الأعلي والافضل تصنيفا في معايير الاتحاد الأفريقي، وفقاً لأخر تصنيف صادر من "كاف" بناء علي نتائج آخر 5 سنوات في بطولات مسابقات أفريقيا للأندية.وينص المشروع علي تقسيم 24 نادٍ علي ثلاث مجموعات "دوريات" بحسب المناطق الجغرافية، حيث ستلعب 8 أندية من اتحاد شمال أفريقيا في دوري من دورين بنظام الذهاب والاياب، حيث سيلعب كل فريق 14 مباراة.وينطبق نفس الأمر بنفس النظام والشكل وعدد المباريات علي مجموعة اتحاد غرب ووسط أفريقيا، ثم دوري آخر من 8 أندية بالنسبة إلى منطقة شرق وجنوب إفريقيا.وتتأهل الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى في كل دوري، إلى مرحلة ثمن النهائي بـ15 نادٍ، بالإضافة إلى أفضل فريق حل في المركز السادس في الدوريات الثلاثة الموزعة طبقاً للتوزيع الجغرافي ليكتمل عقد فرق دور ثمن النهائي.وستلعب الأندية صاحبة المركز السابع في المجموعات الثلاث والفريقين صاحبي المركز السادس، مباريات فاصلة وحاسمة في دوري من دور واحد للبقاء في دوري السوبر الإفريقي للموسم الثاني علي التوالي، بينما ستصعد أفضل فرق المسابقة الأخري المسماة بكأس الكاف إلى النسخة التالية من دوري السوبر.وتم الاتفاق علي هبوط أصحاب المركز الثامن والأخير في كل دوري بكل مجموعة إلى كأس "الكاف" في العام التالي.وبعد تحديد فرق الدور ثمن النهائي، يقام الدور بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب حيث ستخوض مواجهات بنظام القرعة الموجهة بحيث لايواجه فريق منافس له من نفس المنطقة الجغرافية، ثم تلعب مباريات ربع النهائي ثم نصف النهائي أيضاً بنظام الذهاب والإياب، بينما لم يتحدد حتي الآن الموقف الرسمي بشأن المباراة النهائية، وما إذا كانت ستلعب بنظام الذهاب والإياب أو إجراء مباراة واحدة في بلد محايد كما هو الحال الآن في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد إجتمع مع الاتحادات الوطنية والأندية المتأهلة لدور المجموعات في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بالنظام الحالي الأسبوع الماضي علي هامش نهائي كأس الأمم الأفريقية لمناقشة تفاصيل إنشاء مسابقة دوري السوبر الإفريقي.وقام الموريتاني أحمد ولد يحيي والجيبوتي سليمان أوباري نائبا رئيس الكاف بشرح تفصيلي لنظام دوري السوبر، حيث أكدا أنه سيقام وسينظم برعاية "فيفا" و"كاف" وسيتم إنشاء لائحة خاصة به بعد ورش عمل للقانونين في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي، علمًا بأن المسابقة ستنطلق في سبتمبر وتختتم بالمباراة النهائية في شهر مايو.