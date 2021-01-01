كأس العالم للأندية – موعد مباراة الأهلي والهلال .. والقنوات الناقلة



الأهلي والهلال الأهلي والهلال





يلتقي الأهلي مع منافسه الهلال السعودي لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2021.



وكان الأهلي فاز على مونتيري المكسيكي في ربع النهائي بهدف دون رد قبل هزيمته من بالميراس بهدفين مقابل لا شيء.

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أما الهلال ففاز على الجزيرة الإماراتي في ربع النهائي بستة أهداف لهدف.وخسر الهلال من تشيلسي في نصف النهائي بهدف دون رد.وتقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.وسوف تنقل المباراة عبر تطبيق قنوات "أبو ظبي الرياضية" بالإضافة للموقع الرسمي.هذا بالإضافة لإذاعتها عبر القناة الرسمية للشبكة على "يوتيوب".شركة الرياضية السعودية ستنقل مباريات البطولة بصورة حصرية عبر قنوات SSC، بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية.وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات البطولة حصريا في الإمارات ومصر والكويت عن طريق تطبيق "STARZPLAY".