كل ما تريد معرفته عن ملفات dll وأفضل طرق التحميل

ملفات dll ملفات dll

ملفات dll أو ملفات الارتباط الديناميكي لها عدد من الفوائد في نظام تشغيل الويندوز، حيث تعمل على التقليل من مساحة الذاكرة العشوائية، كما يمكن استخدامها بين أكثر من برنامج، بالإضافة إلى أنه هذه الملفات تعمل تقليل المساحة المستخدمة علي الهارد.



ويقوم عدد كبير من المستخدمين بالبحث عن ملفات dll الناقصة وتجميعها بشكل كامل، حتى يتثنى له إدارة الذاكرة ، وتحميل البرامج بشكل أسرع وأفضل، مع توفير المساحات للحصول على أداء أقوى مع الألعاب والبرامج، وفيما يلى شرح متطلبات ملفات dll وكيفية تحميلها



ما هى ملفات DLL؟

تعتبر ملفات DLL هى اختصار ل Dynamic-link library أو ما يعرف بملفات الارتباط الديناميكي، وتشبه هذه الملفات ملفات EXE ، وهي عبارة عن برمجيات صغيرة أو مكتبات لأكواد يتم استدعائها عند الطلب، ولكنها غير قابلة للتنفيذ بشكل مباشر.

وهناك نوعان من المكتبات في جميع أنظمة التشغيل تقريبًا. المكتبات الثابتة والمكتبات الديناميكية، وفي نظام التشغيل ويندوز windows ، تكون امتدادات الملفات كما يلي: المكتبات الثابتة (.lib) والمكتبات الديناميكية (.dll) ، والفرق الرئيسي هو أن المكتبات الثابتة مرتبطة بالملف التنفيذي في وقت الترجمة؛ بينما لا يتم ربط المكتبات المرتبطة الديناميكية حتى وقت التشغيل.يمكن تغيير ملفات DLL في أي وقت ويتم تحميلها فقط في وقت التشغيل عندما يقوم EXE بتحميل DLL بشكل صريح، و لا يمكن تغيير مكتبة ثابتة بمجرد تجميعها داخل EXE، حيث يمكن تحديث ملف DLL بشكل فردي دون تحديث EXE نفسه.مشاكل وعيوب ملفات DLL :وفقا لموقع mlfdll فإنه أحيانا عند تشغيل بعض البرامج التي تعتمد علي ملفات dll تظهر رسالة خطأ ولا تعمل، وذلك بسبب أن ملف dll الذي يستخدمة تم تغيير محتواه أو مسحه عن طريق برنامج أخر وذلك لان ملفات dll يتم استخدامها عن طريق أكثر من برنامج.وفي بعض الأحيان، عندما تقوم لعبة أو برنامج باستدعاء ملفات dll بطريقة خاطئة تظهر رسالة خطأ “General Protection Fault” بمعني "خطأ حماية عام" ويكون سبب ذلك الخطأ خلل في عملية استدعاء الملف أو أن الملف المطلوب لا يحتوي علي الأوامر البرمجية اللازمة أو أنة غير موجود أساسا أو أنة غير متوافق من نسخة الويندوز الموجودة علي جهازك.ويكون شكل رسالة الخطأ أنها تظهر بعد تشغيل البرنامج أو اللعبة، وتحتوي نافذة الخطأ علي رسالة تبين اسم ملف dll المطلوب وسبب الخلل الذي أدي إلي ظهور تلك الرسالة.وذكر موقع proteachin أن تحميل ملفات dll بشكل جيد يضمن استمرار عمل نظام التشغيل الخاص بالمستخدم، حيث أن أغلب المشكلات التي يمكن أن تظهر في هذا النظام و غيره من أنظمة تشغيل ويندوز الأخرى قد يكون السبب الرئيسي فيها هو ملفات dll الغير صالحة، وعندما تأتي لكي تنصب برنامج أو لعبة ما على الكمبيوتر قد تتفاجئ بظهور خطأ من أخطاء dll سواء المشهورة بين المستخدمين أو حتى الغير معروفة منها.ويمكن تحميل ملفات dll من خلال هذا الرابطhttps://www.upload-4ever.com/5bjw0zv1f965كيفية تحميل ملفات dllLoadedDllsView - Show in which processes every DLL is loadedكل ما تريد معرفته عن ملفات dll وأفضل طرق لتحميلها1. حدد موقع ملف dll المفقود في موقع تفريغ DLL.2. قم بتنزيل الملف وانسخه إلى: "C: \ Windows \ System32"3. انقر فوق ابدأ ثم تشغيل واكتب "regsvr32 name_of_dll.dll" واضغط على Enter.وهناك بعض المواقع التى يمكن من خلالها تحميل ملفات مثل Wiki-DLL و DLL-Files و DLLme و DLLdownloader .