ابل تستحوذ على شركة تنتج مقاطع الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي

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صورة الخبر: ابل
ابل

قامت شركة آبل بكل هدوء كما هي العادة بالاستحواذ على الشركة البريطانية الناشئة، AI Music ، التي طورت منصة قادرة على صناعة الموسيقى والأغاني من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الاستحواذ خلال الأسابيع الماضية وفق موقع 9to5Mac دون أي إعلان من آبل، وهو أمر معتاد من الشركة عند استحواذها على الشركات الناشئة، حيث تكتفي بالاستحواذ وعند ظهور الخبر من التسريبات تقول إنها تقوم بين الفينة والأخرى بالاستحواذ على الشركات الناشئة دون إضافة أي معلومات.

قامت شركة AI Music بعد الاستحواذ بإيقاف موقعها عبر الإنترنت وبالتالي أكدت هذا العملية، في حين لم تعلق الشركة أو حتى آبل على الاستحواذ وهو ما يبقى قيمته مجهولة.

المصدر: عالم التقنيه

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