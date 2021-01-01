في حال تطبيق القوانين الجديدة ميتا تنفي تهديدها الانسحاب من أوروبا

قالت شركة ميتا في بيان على موقعها إنها لا ترغب أو تهدد بالانسحاب من أوروبا مثلما تحدثت التقارير التي راجت مؤخرًا؛ حيث ظهرت العديد من التقارير تتحدث عن تهديد الشركة بسحب فيس بوك و انستجرام من أوروبا في حال أجبرها الاتحاد الأوروبي على وضع خوادم البيانات في دول الاتحاد.
وقالت ميتا في بيانها إنها كما هو الحال مع 70 شركة أمريكية وأوروبية أخرى لديها مخاوف وقلق حول طريقة نقل البيانات ومعاملتها مع القوانين الجديدة في الاتحاد الأوروبي، كما أضافت بأن حديثها عن نقل البيانات بين المناطق بدأ في الربع الثاني من 2018 وحتى الربع الأخير من 2021، ولا يعد الأمر حديث العهد.
وأشارت الشركة إلى كونها ملزمة بالحديث عن خطواتها ومعلوماتها للعلن لأنها شركة عامة، وهو ما يدفعها للحديث عن نقل البيانات في تقارير المالية.
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