خاصيه جديده لانستجرام الحذف المتعدد ورؤية المحتوى الذي سبق التفاعل معه

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صورة الخبر: انستجرام
انستجرام

بعد طول انتظار، وصلت خاصية الحذف المتعدد للمنشورات أو التعليقات لتطبيق انستجرام مع التحديث الأخير، بجانب مزايا أخرى تتعلق بإمكانية مراجعة المحتوى الذي سبق التفاعل معه ونشاط البحث عن التطبيق وغيرها.

سيساعد التحديث المستخدمين في تحديد عدة منشورات أو عدة تعليقات بشكل سريع وحذفها مرة واحدة؛ على عكس ما كان يحدث سابقًا عندما يضطر المستخدم إلى حذف كل منشور أو كل تعليق على حدة.

وبجانب ذلك، سيكون المستخدم قادرًا على الرجوع إلى سجل النشاط والتفاعل والبحث الخاص به، ومن ثم إمكانية رؤية وحذف التعليقات ومسح الإعجابات التي سبق وقام بها.

ستتواجد المزايا الجديدة ضمن إعدادات الحساب في انستجرام تحت خيار “نشاطك”، وستساعد وفقًا للشركة المستخدمين على الإبقاء على الاطلاع مع نشاطاتهم وإمكانية العودة إليها واتخاذ إجراءات جديدة.

المصدر: عالم التقنيه

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