عندما تحاول الابداع وتفشل مراجعة فيفو Y33s بـ 3000 جنيه



Y33s Y33s

أطلقت فيفو مجموعة هواتف جديدة للسوق المصرى، وأحد هذه الهواتف هو فيفو Y33s الذي يأتي في مصر بسعر 3000 جنيه. بمعالج جيد وهو Helio G80 ومجموعة مواصفات جيدة فهل سينجح هذا الهاتف أم لا؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذه المراجعة لـ Vivo Y33s. وهل يستحق الشراء أم أن المنافسين أفضل بفارق أشواط عنه؟



مواصفات فيفو Y33s القادم بسعر بـ 3000 جنيه



أبرز المواصفات

تصميم أنيق، والخامات المستخدمة في كلاً من الظهر والإطار بلاستيكة.

الشاشة من نوع IPS بحجم 6.58 بوصة، بدقة FHD.

المعالج من نوع Helio G80 ثُماني النواة, بدقة تصنيع 12 نانو متر.

معالج الرسوميات من نوع Mali-G52 MC2 ثنائي النواة بسرعة 950 ميجا هيرتز.

الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0.

يأتي فيفو Y53s بكاميرا ثُلاثية:

50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة f/1.8.

2 ميجا بيكسل (ماكـرو) بفتحة عدسة f/2.2.

2 ميجا بيكسل (كاميرا العمق) بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى فلاش من نوع LED.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

البطارية بسعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

نظام التشغيل اندرويد 11 مع واجهة فيفو Funtouch 11.1.

يحتوي الهاتف على مستشعرات البصمة (جانبي)، التسارع، الدوران، القرب والبوصلة.

يدعم OTG.

يدعم راديو FM.

لا يدعم تقنية NFC.

التصميم

تصميم فيفو Y33s الجميل

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من حيث التصميم فإن أول ما يلفت انتباهك هو الجزء الخلفي من الهاتف، ويتميز الظهر البلاستيكي بتغير في درجات الألوان عند سقوط الضوء عليه. ولكنه يلتقط بصمات الأصابع بسهولة. وأبعاد الهاتف 164.3 × 76.1 ملم, وسُمْكه 8 ملم مع وزن 182 جرام.ويوجد زر الطاقة الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوت على يمين الهاتف. وستجد منفذ USB Type-C في الجزء السفلي مع منفذ 3.5 ملم والسماعة الخارجية.ويتوفر الهاتف بلونين هما الأسود والأزرق.الشاشةيأتي Vivo Y33s بشاشة من نوع IPS بحجم 6.58 بوصة، ودقة 2408 × 1080، بكثافة 401 بيكسل لكل بوصة.الشاشة جيدة من ناحية الألوان وزوايا الرؤية كما أنها جيدة عند مشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب. ولكن لماذا تصميم الشاشة المستخدم قديم (Water Drop notch), فنحن الآن في عام 2021 واستخدام تصميم قديم هو شيء غير مفهوم.يأتي الهاتف مع وضع حماية العين الذي يقوم بتصفية الضوء الأزرق الضار لمنع إجهاد العين. ويحتوي هذا الجهاز على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب والذي تم دمجه مع زر الطاقة. كما يمكّن فتح قفل الجهاز بسرعة عن طريق التعرف على الوجه.الذاكرة والأداءيأتي فيفو Y33s بمعالج من شركة ميدياتك وهو Helio G80 ثُماني النواة: ثُنائي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A75) + سُداسي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A55), بدقة تصنيع 12 نانو متر.ومعالج الرسوميات من نوع Mali-G52 MC2 ثنائي النواة بسرعة 950 ميجا هيرتز.وأما عن الذاكرة الداخلية فيأتي Y33s بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x بسرعة 1866 ميجا هيرتز.ويحقق Vivo Y33s على منصة اختبار الأداء أنتوتو "Antutu Benchmark" أرقام اختبارات قدرها 190 ألف نقطة.أرقام فيفو Y33s على منصة اختبار الأداء انتوتوأما عن الأداء الفعلي فإنه جيد للغاية في تشغيل وفتح التطبيقات، ولن يمثل تعدد المهام أي مشاكل ويمكنك القيام بأشياء مثل التصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو والتنقل بين التطبيقات دون أي بطء أو مشاكل.وفي تجربة تشغيل الألعاب الثقيلة، يُعطي هذا المعالج المركز على الألعاب أداء جيد وممتاز، ويُفضل تخفيض دقة الألعاب ليصبح الأداء ممتاز.الكاميراكاميرا فيفو Y33s القادمة بدقة 50 ميجا بيكسلالكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0، تدعم الـ HDR وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.ويأتي فيفو Y33s بكاميرا ثُلاثية:50 ميجا بيكسل (رئيسية) بفتحة عدسة f/1.8.2 ميجا بيكسل (ماكـرو) بفتحة عدسة f/2.2.2 ميجا بيكسل (كاميرا العمق) بفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى فلاش من نوع LED.أما عن تصوير الفيديوهات فإن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية. تم تجهيز الكاميرا الخلفية بنظام تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS) الذي يتيح لك التقاط مقاطع فيديو ثابتة سواء كنت تمشي أو تركب دراجة أو تركض.بالنسبة للأداء العام، فيمكن لـ Vivo Y33s التقاط صور رائعة مع الوضوح الأمثل والألوان الدقيقة بالإضافة إلى التفاصيل. وتُعطي صور جيدة في جميع ظروف الإضاءة.تحتوي على ميزات مثل الوضع الليلي الفائق للحصول على لقطات ليلية رائعة، ووضع الصور الشخصية الليلية الفائقة الذي يوازن الضوء ويضبط الضوضاء أثناء التقاط صور سيلفي في الليل.عمر البطارية وزمن الشحنيأتي فيفو Y33s ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.نظام التشغيليأتي فيفو Y33s بأحدث نظام تشغيل من جوجل وهو اندرويد 11 من العلبة مع واجهة فيفو Funtouch 11.1.الواجهة مليئة بالمميزات:أهم ميزة هي البساطة والرقيّ، فيأتي الهاتف سلس بدون أي تعقيدات أو مشاكل وبطء في الإستخدام.Always On Display، ويقدم Funtouch OS 11 تحسينات. سيتمكن المستخدمون من الاختيار من بين خيارات التخصيص المختلفة التي توفر الكثير من الألوان وتأثيرات الإضاءة الديناميكية.ميزة S-capture توفر خيارات متنوعة لتلبية مختلف احتياجاتك المتعلقة بالتقاط الشاشة وجعلها فعالة للغاية بما في ذلك أخذ لقطات طويلة ومستطيلة وبأشكال حرة وأشكال محددة وداخل إطار من وحي خيالك، وأكثر من ذلك. يمكن لميزة تسجيل الشاشة أيضًا تسجيل الصوت (مع تشغيل الميكروفون وتشغيل صوت نظام التشغيل وحتى عند كتم الصوت) حتى تتمكن من إنشاء مقاطع فيديو للتعليق على الألعاب ومقاطع الفيديو التعليمية والمزيد.وضع Esports أثناء تشغيل الألعاب، اسحب إلى أعلى بثلاثة أصابع لاختيار تطبيق من القائمة وفتحه في نافذة صغيرة متحركة. يتم أيضًا فتح تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة باستخدام الشريط الجانبي.التوصيل والشبكاتيدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع نانو.يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي حتى 256 جيجابايت بمنفذ منفصل.يدعم شبكات الجيل الثاني 2G، الثالث 3G والرابع 4G بسرعة HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A.يدعم الـ GPS والـ Wi-Fi Direct و dual-band.يحتوي على إصدار Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.يأتي بإصدار بلوتوث 5.0 ويدعم كلاً من الـ A2DP و الـ LE.يحتوي على مستشعرات البصمة (جانبية)، التسارع، الدوران، القرب والبوصلة.يدعم راديو FM.لا يدعم تقنية NFC.صندوق الهاتفيحتوي الصندوق على:موبايل Vivo Y33s.شاحن بقدرة 18 واط.وصلة نقل البيانات من نوع Type-C.جراب شفاف.سماعات سلكية.دبوس معدني لإزالة الشرائح.أوراق التعريف بالهاتف.الخلاصةهل يستحق فيفو Y33s الشراء؟يعد Vivo Y33s جهازًا رائعًا ومتاحاً في فئة سعرية جيدة وهي 3000 جنيه. يأتي الهاتف الذاكرة العشوائية الكبيرة 8 جيجا بايت. مدعوماً ببطارية كبيرة مع ذاكرة داخلية كبيرة، مما يُعطي سلاسة في تعدد المهام أثناء التنقل.