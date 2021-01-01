رؤية رائعة لضوء الفجر على الأرض من مسافة 400 كم في الفضاء

شاركت ناسا صورة رائعة لـ"الأشعة الأولى لشروق الشمس المداري"، عبر موقع صورة اليوم الفلكية الذي تشرف عليها الوكالة بالتعاون مع جامعة ميشيغان التقنية.
ولم تخض وكالة الفضاء الأمريكية في الكثير من التفاصيل حول الصورة، ويبدو أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك، حيث تظهر الصورة مشهدا فريدا يجمع بين الأرض والفضاء وبداية يوم جديد، والذي يُرى على أنه منحنى برتقالي لامع.
وأشارت الوكالة في تعليق على الصورة، يوم الاثنين 7 فبراير، أنها التقطت من محطة الفضاء الدولية في يناير، بينما كانت تدور على ارتفاع 257 ميلا (414 كيلومترا) فوق ساحل فنزويلا.
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