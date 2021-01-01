رؤية رائعة لضوء الفجر على الأرض من مسافة 400 كم في الفضاء

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

شاركت ناسا صورة رائعة لـ"الأشعة الأولى لشروق الشمس المداري"، عبر موقع صورة اليوم الفلكية الذي تشرف عليها الوكالة بالتعاون مع جامعة ميشيغان التقنية.

ولم تخض وكالة الفضاء الأمريكية في الكثير من التفاصيل حول الصورة، ويبدو أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك، حيث تظهر الصورة مشهدا فريدا يجمع بين الأرض والفضاء وبداية يوم جديد، والذي يُرى على أنه منحنى برتقالي لامع.

وأشارت الوكالة في تعليق على الصورة، يوم الاثنين 7 فبراير، أنها التقطت من محطة الفضاء الدولية في يناير، بينما كانت تدور على ارتفاع 257 ميلا (414 كيلومترا) فوق ساحل فنزويلا.

ويمكن لرواد الفضاء مشاهدة ما يقارب 16 شروقا وغروبا للشمس كل يوم على متن محطة الفضاء الدولية.

ولأن الذهاب إلى الفضاء ما زال حكرا على رواد الفضاء وعدد من أثرياء العالم الذين أطلقوا سباق الرحلات السياحية الفضائية، فإنه من المثير أن نتمكن من إلقاء نظرة كهذه والتمتع بمشهد الحافة المتوهجة لضوء الفجر.

المصدر: روسيا اليوم

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