بسعر أقل من 100 دولار الإعلان عن هاتف Tecno Pop 5S



Tecno Pop 5S Tecno Pop 5S

بعد أيام قليلة، من الإعلان، عن الهاتف Pop 5X، أعلنت الآن، شركة تكنو، عن هاتف آخر، من نفس السلسلة، Tecno Pop 5S، بمواصفات جيدة للغاية، مقارنة بالسعر، الذي لا يتخطى، 100 دولار، حيث يضم، شاشة كبيرة، وكاميراتين في الخلف، وبطارية جيدة، والكثير من، المواصفات الأخرى، التي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pop 5S.



مواصفات هاتف تكنو بوب 5 إس

أعلنت تكنو، عن هاتفها الجديد، Tecno Pop 5S، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 5.7 بوصة، وبجودة HD+، وبدقة 1520×720 بكسل، وبثقب في الأعلى، بشكل النوتش، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يضم كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، عبارة عن، مستشعر QVGA، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل، هذا الهاتف، رباعي النواة، ويأتي من فئة، Unisoc SC9832E، وذاكرة التخزين الداخلية، تأتي بسعة، 32 جيجا بايت، بجانب ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، والهاتف Tecno Pop 5S، يعمل بنظام، Android 10 Go edition، وبواجهة مستخدم، من HiOS.

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يحتوي هاتف تكنو الجديد، على بطارية، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، بسعة 3020 ملي أمبير، ويتم شحنها، من خلال منفذ، microUSB 2.0، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، منفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يمكن تركيب، شريحتين اتصال، وكارت ميموري، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، كما أنه، يدعم الراديو FM.سعر الهاتف Tecno Pop 5Sالهاتف Tecno Pop 5S، متوفر حاليا للشراء، باللون البنفسجي الفاتح، والأزرق الغامق، بسعر يبلغ حوالي، 95 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام.